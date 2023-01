Lyt til artiklen

Det kan ende med, at flere prøver stoffer, hvis man afkriminaliserer dem i København.

Det mener Konservative, der i modsætning til en lang række partier vil stemme nej, når Københavns Borgerrepræsentation torsdag skal behandle et forslag om netop dette.

På tværs af fløjene er håbet ellers, at det kan afhjælpe misbrug. Blandt andre Socialdemokratiets gruppeformand på rådhuset, Lars Weiss, skeler til Portugal, hvor man i 2001 har afkriminaliseret og gennem årene set færre stofbrugere.

Men de tal giver man tilsyneladende ikke meget for hos Konservative – partiet frygter nemlig, at en afkriminalisering vil have den modsatte effekt:

»Det er blevet mere legitimt at bruge stoffer i Portugal,« siger Line Ervolder, som er partiets medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget i kommunen, da B.T. taler med hende tirsdag.

Hvor ved du det fra?

»Jeg kender folk, der har rejst dernede, og de fik stoffer tilbudt på hvert et gadehjørne.«

Så det er ikke noget, du ved?

»Jamen, hvis du afkriminaliserer noget, bliver det lettere tilgængeligt for folk udenfor målgruppen.«

Hvad baserer du det på?

»Det er en frygt, jeg har.«

Hvad baserer du den frygt på?

»Det er der noget, der tyder på. Blandt andet deres tal på, hvor mange der er indskrevet i misbrugsbehandling.«

Men formålet er vel netop, at flere skal have behandling – hvordan siger det noget om, at stoffer er blevet mere tilgængelige?

»Fordi det, at noget er ulovligt, jo er en naturlig hindring for at prøve det.«

Så det er din egen logik, du baserer det på – du har ikke nogen tal, der for eksempel modbeviser tallene fra Portugal?

»Jeg er nysgerrig på, om man reelt set har lavet et faktatjek på de tal fra Portugal. Ét er, at de i 2001 ikke havde samme hjælpesystemer, som vi havde i Danmark. Det har de lavet sideløbende med en regulær misbrugsbehandling. Derfor mener jeg, man bør undersøge igen, om man kan ‘rense’ tallene fra Portugal og se, om det har haft en reel effekt at afkriminalisere, eller om der er mere, der spiller ind.«

Så du siger, at du faktisk ikke helt stoler på de tal, som en del fortalere ellers læner sig op ad?

»Jeg vil sige, at jeg er skeptisk over for dem.«

Det kunne tyde på, at Konservative står meget alene med den skepsis – for både Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten støtter op om forslaget, skriver Politiken.

Og også på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet mener professor Mads Uffe Pedersen, at en afkriminalisering vil være »glimrende«. Han vurderer ikke, at det vil føre til, at flere bliver afhængige af stoffer – det har nemlig ikke været tilfældet i Portugal, siger han til avisen.

B.T. har forsøgt at kontakte professoren for at forholde ham Konservatives kritik af tallene fra Portugal, men det har ikke været muligt at få en kommentar inden deadline.

Før en afkriminalisering kan blive en realitet i København, skal det godkendes af regeringen. I en skriftlig kommentar til Ritzau kalder justitsminister Peter Hummelgaard (S) en afkriminalisering for et »stort skridt«.

»Der er tale om kokain og andre stoffer, som kan være dybt skadelige. Når det er sagt, er der et hensyn at tage til udsatte, som kæmper med misbrugsproblemer. Derfor fremgår det også af regeringsgrundlaget, at regeringen blandt andet vil følge op på evalueringen af ordningen med lægeordineret heroin og gennemføre tiltag, der giver mulighed for at tænke i nye indsatser, der kan sikre mere værdighed for f.eks. mennesker med massive misbrugsproblemer«, lyder det fra Hummelgaard til mediet.