Tirsdag klokken 12:10 gik hjemmesiden www.inger.dk i luften.

Et politisk mødested og et nyhedsmedie, hvor Inger Støjberg vil fortælle om sin side af den rigsretssag, som begynder om bare to dage.

Men det er ikke gratis.

25 kroner om måneden er prisen for at se Inger Støjbergs videodagbog fra Rigsretten.

Inger Støjberg, hvorfor skal du tjene på at få folk til at følge din side af Rigsretssagen?



»Jeg skal heller ikke tjene noget. Det er alene penge til at producere nyheder og videoer, som stikker dybere end det, jeg normalt lægger på Facebook,« siger Inger Støjberg til B.T.

Så pengene går alene til at drive hjemmesiden og producere indhold?

Ja, ellers var det ikke muligt at lave.«

Inger Støjberg til ministrenes spørgetid i Folketingssalen onsdag den 24. marts 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Inger Støjberg til ministrenes spørgetid i Folketingssalen onsdag den 24. marts 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Du kommer jo fint ud med dine budskaber på Facebook og i de traditionelle medier. Hvorfor så dit eget medie?

»Det er en ny måde at gøre tingene på i dansk politik. Men det er ingen hemmelighed, at jeg gerne så, at Rigsretssagen sendt på tv, så enhver kunne følge den. Nu forsøger jeg så at give lidt mere åbenhed,« siger Støjberg.

»Men det er selvfølgelig mine udlægninger. Og jeg er ikke i tvivl om, at pressen nok skal dække sagen kritisk,« siger hun.

Allerede tirsdag aften er der 'digital træffetid', hvor folk kan ringe og stille Støjberg spørgsmål.

Den nye hjemmeside minder på flere måder om en anden tidligere Venstre-profils projekt. Nemlig Lars Løkke Rasmussen, som startede et politisk mødested, som nu er blevet til partiet Moderaterne.

Hvad siger du til sammenligningen med Løkkes projekt?

»Jeg vil nærmere kalde mit for en slags folkeklub. Til at starte med handler det om Rigsretssagen, men senere bliver det nok mere om min politik,« siger Inger Støjberg.

Så er det ikke starten på et nyt parti?

»Nej, det er det ikke umiddelbart.«

Rigsretssagen mod Støjberg er den kun sjette af sin slags i danmarkshistorien.

Sagen, som handler om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar, kommer til at løbe hele efteråret, og dommen forventes at falde inden jul.