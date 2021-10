Trods kontante udmeldinger og et efterfølgende exit fra Venstre er Inger Støjberg ikke bleg for at hjælpe partiet i forbindelse med kommunalvalgkampen.

Således trak hun søndag i arbejdstøjet og hjalp regionsrådskandidat Thomas Larsen (V) med at hænge valgplakater op i og omkring Hadsund i det nordjyske.

Det fortæller hun til B.T.:

»Jeg hjælper de kandidater, jeg kender, og som jeg synes godt om. Der er jo ikke noget galt i bag- og kommunallandet i Venstre.«

Inger Støjberg. Foto: Martin Sylvest Vis mere Inger Støjberg. Foto: Martin Sylvest

»Derfor synes jeg, det ville være meget underligt, hvis jeg ikke hjalp. Det er en mand, jeg har kendt i mange år og har et godt venskab med. Så det ville være underligt ikke at give et nap med.«

Inger Støjberg trak sig tidligere på året fra Venstre og kritiserede i skarpe vendinger partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det Venstre, som Jakob Ellemann-Jensen og den nuværende Venstre-ledelse på Christiansborg står for. Jeg mener, at Venstres ledelse med Jakob Ellemann i spidsen i høj fart er på vej væk fra de værdier, som jeg altid har kæmpet for, og som jeg også mener, at Venstre indtil nu har stået for,« sagde hun i februar til Skive Folkeblad.

Men gammel kærlighed fordufter tilsyneladende ikke helt.

»Der er masser kærlighed til Venstres bagland. Og jeg håber, de kommer til at klare sig godt.«

Men nogle vil måske spærre øjnene op, ved at du hjælper Venstre?

»Jamen det synes jeg ikke, der er noget underligt i. De Venstre-folk, som jeg altid har haft et godt forhold til, og som jeg er politisk enig med, dét ændrer sig ikke, selvom der er palaver på Christiansborg,« lyder det fra Støjberg.

Den forhenværende minister tilføjer desuden, at hun vil hjælpe yderligere ved valgkampen. Blandt andet med nogle valgvideoer.

Mere bliver det nok ikke til i denne omgang, siger hun. Dertil kommer rigsretssagen mod hende til at tage det meste af tiden.

Her er Inger Støjberg tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille asylpar, hvor mindst den ene var mindreårig, da hun var minister i 2016. Hun nægter sig skyldig.