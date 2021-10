To personer sidder mandag tiltalt ved Retten i Hjørring for grov vold, hvor våbnet var en billardkugle.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået i hænde.

Ifølge politiet bankede to personer, en 20-årig mand og 17-årig pige, løs på en tredje person med en sok indeholdende en billardkugle.

Det var den 20-årige, som stod for selve volden, mens den 17-årige ifølge politiet råbte, at de 'ville blive ved, indtil jeg får mine knallertdele igen'.

Begge personer sidder således tiltalt for at have forbrudt sig mod straffelovens paragraf 245 vedrørende legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Hændelsen skete i sommer på en adresse i Sindal.

Den forurettede pådrog sig skader ved venstre tinding og fik samtidig knækket en kindtand som følge af angrebet, lyder det i anklageskriftet.

Heri fremgår det også, at den 20-årige er tidligere dømt for grov vold.

Udover straf går anklagemyndigheden efter, at den 17-årige skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på tiltag, der skal forebygge lignende sager fremadrettet.

Hvordan de to tiltalte forholder sig til anklagen, fremgår ikke.