»Jeg er fuldstændig i chok.«

Det er en nærmest målløs Inger Støjberg, som har set regeringens lovudkast, hvor de vil give evakuerede fra Afghanistan med flere koner eller mindreårige ægtefæller ophold i Danmark.

Det var Jyllands-Posten, som beskrev udkastet, der er kommet efter, at en politisk aftale fra august udelukkede netop de to grupper for at komme ind i landet.

»Flerkoneri og barnebrude hører på ingen måde til i Danmark. De pågældende partier burde skamme sig, som kommer til at stemme for loven. Jeg er helt chokeret,« lyder det yderligere fra Inger Støjberg til B.T.

Arkivfoto: Inger Støjberg

Inger Støjbergs tidligere parti, Venstre, var sammen med Konservative med til at stemme for den forgange aftale. Men det er ikke en aftale, hvor Venstre kan se sig selv i den mere.

Morten Dahlin, integrationsordfører for Venstre, kalder det et aftalebrud og siger, at han har sendt en mail til ministeriet, hvori han beder dem ændre loven.

»Regeringen gjorde intet på trods af advarsler fra flere partier – I stedet var de på ferie, til koncert og til socialdemokratisk partikampagne på Ærø. Og nu løber de fra en klar aftale og åbner porten for flerkoneri og barnebrude. Det er uacceptabelt og skal ændres,« skriver integrationsordføren på Twitter.

Inger Støjberg er stadig dybt involveret i sagen om barnebrude. For tiden står hun skoleret i en rigsretssag om netop barnebrude, da hun ifølge Justitsministeriet kom med en ulovlig instruks i henhold til menneskerettighedskonventionen og børnekonventionen.

Det gjorde Inger Støjberg, da hun som daværende udlændinge- og integrationsminister ville gøre en ende på de såkaldte barnebrude.

»Jeg har i sidste uge anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever,« lød det i et svar til Folketinget i februar 2016.