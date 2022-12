Lyt til artiklen

Selvom der endnu ikke er dannet en ny regering, skal Folketinget mødes for at stemme tirsdag 13. december.

Nye Borgerlige har nemlig fremsat et beslutningsforslag om, at der skal tages stilling til, hvorvidt Folketinget skal bestille en uafhængig advokatvurdering af Minkkommissionens beretning.

Formålet med en uafhængig advokatvurdering vil være at få afgjort, hvorvidt Mette Frederiksen eller andre vil kunne drages juridisk til ansvar for deres rolle i minksagen.

Onsdag aften meldte Alternativet efter flere ugers tvivl ud, at partiet holder fast i det, de gik til valg på. Nemlig, at det er nødvendigt med en uvildig advokatvurdering af sagen.

Med Alternativet er der, som det ser ud lige nu, flertal i Folketinget for at få lavet en uvildig advokatvurdering.

Før valget gik alle de blå partier sammen om at få undersøgt yderligere, om der kunne placeres et juridisk ansvar hos Mette Frederiksen eller andre i minksagen.

»En samlet borgerlig opposition er enig om, at det (en juridisk vurdering, red.) skal ske efter valget. Vi skal en gang for alle have afklaret og afsluttet minkskandalen,« skrev de borgerlige partier i en fælles erklæring.

Efter valget har der dog lydt mindre ultimative toner fra Venstre i spørgsmålet. Blandt andet har formand Jakob Ellemann-Jensen udskiftet ordet »skal« med det mere pragmatiske »kan«, når han taler om sagen.



For eksempel da Venstre-formanden mødte pressen efter fire timers forhandlinger med Mette Frederiksen mandag 28. november.

»Vi har behov for, at der er et værdigt punktum for den sag. Og der synes jeg, at en advokatvurdering kan være en naturlig måde at få sådan en afslutning på,« lød det på det tidspunkt fra Ellemann-Jensen.

En række kilder i Venstres bagland fortalte onsdag til B.T., at man internt i partiet er ved at forberede sig på at droppe kravet om videre undersøgelser af minksagen mod at komme med i en regering med Mette Frederiksen.

