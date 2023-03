Lyt til artiklen

Lars Boje Mathiesen stopper som formand i Nye Borgerlige og ekskluderes fra partiet.

Nu fortæller Jesper Hammer fra partiets hovedbestyrelse til B.T., at Lars Boje Mathiesen først blev orienteret om beslutningen kort før mailen blev sendt ud.

»Det er gået ganske hurtigt. Vi orienterede ham få minutter før, mailen blev sendt ud,« fortæller Jesper Hammer til B.T. og fortsætter:

»Vi har ikke hørt fra ham endnu.«

Jesper Hammer kan ikke huske, hvornår de fik informationen om, at Lars Boje Mathiesen henvendte sig med et krav om at få overført cirka 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne.

Men beslutningen om at ekskludere den nu tidligere formand er først blevet truffet for ganske kort tid siden.

»Vi har tænkt os grundigt om og undersøgt sagerne, men vi har handlet så hurtigt, vi kunne,« fortæller han til B.T.

Det er i en medlemsmail, som Ritzau er i besiddelse af, at det fremgår, at Lars Boje Mathiesen ekskluderes både fra folketingsgruppen og partiet.

Her skriver Jesper Hammer, at Lars Boje Mathiesen har sagt, at han ville trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto fredag morgen.

Jesper Hammer fortæller til B.T., at hovedbestyrelser overtaget rollen som formand, men processen for at finde en ny formand starter i morgen tidlig.