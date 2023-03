Lyt til artiklen

Lars Boje Mathiesen stopper som formand i Nye Borgerlige og ekskluderes fra partiet.

Det oplyser Jesper Hammer fra partiets hovedbestyrelse i en medlemsmail, som Ritzau er i besiddelse af.

Lars Boje Mathiesen ekskluderes både fra folketingsgruppen og partiet.

»Lars Boje Mathiesen har helt uhørt henvendt sig med et krav om at få overført cirka 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne,« skriver Jesper Hammer i mailen.

Jesper Hammer har ikke lyst til at kommentere yderligere, men oplyser til B.T., at processen om at finde en ny formand starter i morgen tidlig.

»En kampagne, som partiet ikke indgår i og som ikke har en direkte relevans og sammenhæng med Lars Boje Mathiesens medlemskab og formandskab i Nye Borgerlige.«

Jesper Hammer skriver videre, at Lars Boje Mathiesen har sagt, at han ville trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto fredag morgen.



I mailen fremgår det videre, at hovedbestyrelsen har valgt ikke at imødekomme kravene fra formanden.

»At Lars Boje Mathiesen desuden de seneste uger har afkrævet Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget over 2,6 millioner kroner i alt – foruden sit folketingsvederlag på over 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension – for at forblive som formand for vores parti, har selvsagt ikke gjort os mildere stemt,« lyder det også i mailen.

I mailen lyder det også, at partiet går i gang med at finde en ny formand. I mellemtiden vil partiets hovedbestyrelse i fællesskab lede partiet.

Lars Boje Mathiesen blev valgt som formand for Nye Borgerlige 7. februar, og har altså kun haft formandsposten i lidt mere end en måned.

20. februar trak partiets næstformand Henriette Ergemann sig fra posten. Hun var også valgt til posten 7. februar og bestred den altså kun i knap to uger.

B.T. har sent torsdag aften forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen, men han er ikke vendt tilbage endnu.