Viggo Jonasen er rasende. For en måned siden blev han sparket ud af Enhedslisten for sexistisk og chikanerende adfærd.

Nu er han så vred, at han har delt de dokumenter, der ligger til grund for ekskluderingen, med B.T. Aarhus.

Der blev gjort kort proces.

Tirsdag den 15. marts klokken 20.54 fik Viggo Jonasen tilsendt en mail fra Lisbeth Torfing, der er ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, og søndag den 20. marts blev han smidt ud af partiet.

Der er vedhæftet to dokumenter i mailen. Det ene er skrevet af tidligere byrådsmedlem Lone Norlander Smith, der har siddet i byrådet sammen med Viggo Jonasen i 2021.

I redegørelsen til Enhedslisten fortæller hun over to en halv side, hvordan hun har oplevet konflikten.

‘Jeg får det fysisk dårligt bare ved at skulle skrive om disse ting, det har været så hårdt,’ skriver hun blandt andet.

I forhold til den mobning og chikane, hun selv har oplevet, oplister hun flere konkrete episoder. Herunder at Viggo Jonasen var åbenlyst vred over, at hun tog nogle bestyrelsesposter, som han gerne ville have.

Hun skriver også, at han dukkede op på møder, som ifølge hende var hendes område, lavede forespørgsler med andre partier uden at drøfte det med hende og ikke skrev hendes navn på budgetforslag, men kun sit eget.

Hun kritiserer, at Viggo Jonasen undsagde hende i byrådssalen og udsendte pressemeddelelser bag om ryggen på hende, og konkluderer:

‘Det er ikke politiske uenigheder, det er mobning og chikane og bevidste handlinger for at tilrane sig magt.’

Til B.T. fortæller hun, at konflikten kulminerede i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021.

»Jeg forhandlede i 16 timer og fik rigtig mange ting igennem. Jeg skrev begges navne på som afsender, han skrev kun sit. Og så gik han ud i offentligheden og sagde, at jeg går ind for nedskæringer, når han udmærket godt ved, at det ikke er sådan, det hænger sammen, og at jeg har gjort et kæmpe stykke arbejde. Det er krænkende,« siger Lone Norlander Smith og tilføjer:

»Han har også sagt, at han mener, jeg udøver partiskadelig virksomhed, og det er virkelig grimme ord. Han er selvhævdende og bedrevidende og udskammer dem, han ikke respekterer.«

Men hun understreger, at hun aldrig oplevede det som sexisme.

»Det har været meget slidsomt og ubehageligt, men for mig har det ikke noget med sexisme at gøre. Det er ren chikane. For han har været lige så ubehagelig over for mandlige kollegaer,« siger Lone Norlander Smith til B.T.

Det andet dokument, der fældede Viggo Jonasen, har bare fået titlen 'Henvendelse'. Det fremgår ikke, hvem der har skrevet dokumentet, men indholdet er beskrivelser af byrådsmedlemmerne Katrine Vinther Nielsens og Laura Bryhls oplevelser med Viggo Jonasen.

Første kritikpunkt handler om, at Viggo Jonasen på et socialpolitisk møde for et år siden 'har understreget, at han, gruppen og Katrine jo vidste mest om området, med en klar hentydning til, at det gjorde Laura ikke'.

Det refereres også i dokumentet, at Laura Bryhl skulle have hørt fra flere bestyrelsesmedlemmer, at Viggo Jonasen betvivler, om hun' kan klare mosten'.

Viggo Jonasen fortæller, at han ikke har kritiseret Laura Bryhls faglige kvalifikationer, men tværtimod flere gange har rost hende.

»Men det er helt rigtigt, at jeg har udtrykt bekymring for, at hun skulle blive slidt ihjel for hurtigt, fordi jeg ved, hvor hårdt arbejde det er at sidde på formandsposten i Teknisk Udvalg. Det giver fin mening, at hun også gerne ville sidde i Magistraten, men jeg fattede simpelthen ikke, at det var hende og ikke Thure (Hastrup, red.) eller Katrine, der skulle have posten i Socialudvalget, for den er simpelthen så tung med budgetoverskridelser, ankesager og institutionsskandalerne,« siger Viggo Jonasen og tilføjer:

»Men det er fuldstændig ude i hampen at påstå, at det er sexistisk og chikanerende. Det er en løgnagtig fordrejelse af sandheden,« siger han.

Efter Laura Bryhl har søgt sygeorlov, har Katrine Vinther Nielsen permanent overtaget hendes plads i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

I klagedokumentet bliver det også nævnt, at Viggo Jonasen har rost Laura Bryhls valgvideo til en intern urafstemning med henvisning til, at 'hun ser flot ud, og den kan man se flere gange'. Derudover kalder han ifølge dokumentet hele tiden Laura Bryhl for studine og skulle på et tidspunkt have sagt, at hun kun har fået mange stemmer på grund af sit udseende.

Viggo Jonasen afviser, at han skulle have sagt, at der var sammenhæng mellem stemmetal og udseende. Til gengæld kan han godt huske, at han har rost hendes video, og han kan heller ikke udelukke, at han enkelte gange har kaldt hende studine.

»Det kan da godt være, der er røget en enkelt finke af panden, og jeg har kaldt hende studine. Men det har aldrig været ment sexistisk eller chikanerende, og vi har kun talt i telefon sammen en håndfuld gange, så det er begrænset, hvor mange gange det kan være sket. Hun er jo også studerende,« siger Viggo Jonasen.

Keld Hvalsø Nedergaard, der har siddet i Aarhus Byråd for Enhedslisten fra 2017 til 2020 og er medlem af Viggo Jonasens lokalafdeling Enhedslisten Aarhus Vest, har kendt Viggo Jonasen i mange år, og ifølge ham har Viggo Jonassen og Laura Bryhl haft svært ved at kommunikere sammen.

»Viggo har en markant personlighed og en særlig facon, som man godt kan slå sig på. Men det har absolut intet med køn at gøre. Det er ikke en del af Viggos tænkning, at kvinder skulle være mindre værd eller noget i den dur. Slet ikke. Jeg tror mere, det handler om, at Viggo er 77 år og måske udtrykker sig på en mere gammeldags facon end Laura på 26. Han kan for eksempel godt lide ironi og sarkasme, og den slags er ikke så velanset i dag, som det var engang,« siger Keld Hvalsø Nedergaard og tilføjer:

»MeToo kan rydde enhver dagsorden, så man kan jo godt mistænke, at kommunikationsproblemerne er kommet under den hat for at kunne få en eksklusion ført igennem.«

Solveig Munk, der lige nu er blevet kaldt ind i byrådet som stedfortræder for Laura Bryhl, der er sygemeldt, er også kritisk over for eksklusionen.

»Jeg anerkender Lauras oplevelse, at hun har oplevet Viggo Jonasens adfærd som sexistisk. Men det er bare ikke det samme som, at det rent faktisk er sexistisk, sådan opfatter jeg det ikke. Og det synes jeg heller ikke, der er blevet ført bevis for. Jeg har fuld respekt for, at kvinder i dag ikke vil finde sig i den diskrimination, vi andre måske har vænnet os til. Men her bliver det til, at man ser syner. Hovedbestyrelsen har tabt hovedet og glemt at se på, om der er beviser for påstandene, og om konflikterne kunne være løst på en anden måde end at kalde det partiskadelig virksomhed og sparke ham ud af partiet,« siger hun.

Solveig Munk er »meget skuffet« over, at partiets ligebehandlingsteam ifølge hende ikke har været inddraget i konflikten, men at sagen med det samme er havnet i hovedbestyrelsen uden noget forsøg på at løse problemerne forinden.

Lisbeth Torfing, der er ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, vil ikke gå nærmere ind i sagen men understreger, at »det er en sag mellem nogle parter, og vi har behandlet den bedst muligt ud fra det«.