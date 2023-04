Særligt én ministers navn har endnu ikke prentet sig helt ind på danskernes nethinder.

Faktisk svarer 40 procent af de adspurgte i en YouGov-måling lavet for B.T., at de ikke ved, hvem hun er.

Det drejer sig om ældreminister Mette Kierkgaard.

Og det er heller ikke helt nemt for alle de folkevalgte på Christiansborg.

I en rundspørge svarer seks ud af ni forkert, når B.T. med et billede i hånden spørger, om de ved, hvem det er. Se svarene i videoen i toppen af artiklen.

»Jeg har set vedkommende … Er det en amerikansk …? Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det,« siger Martin Lidegaard, partiformand for De Radikale.

Det er faktisk en minister i regeringen.

»Ah, det er kirkeministeren,« siger Martin Lidegaard, og retter så sig selv:

»Nej, det er ældreministeren!«

De mindst kendte ministre I en meningsmåling fra marts om ministrenes popularitet har 40 % svaret 'kender ikke personen' til ældreminister Mette Kierkgaard (M). 39 procent svarer 'kender ikke personen' til digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V). 38 procent svarer 'kender ikke personen' til transportminister Thomas Danielsen (V). 37 procent svarer 'kender ikke personen' til kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk samarbejde Louise Schack Elholm (V). 35 procent svarer 'kender ikke personen' til klimaminister Lars Aagaard (M). 33 procent svarer 'kender ikke personen' til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). 32 procent svarer 'kender ikke personen' til fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Jacob Jensen (V). 25 procent svarer 'kender ikke personen' til kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). 24 procent svarer 'kender ikke personen' til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S). 23 procent svarer 'kender ikke personen' til skatteminister Jeppe Bruus (S). I den anden ende af skalaen svarer kun én procent 'kender ikke personen' til Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Kilde: YouGov-måling for B.T., foretaget 10.-13. marts med 1.242 respondenter.

Mens flere gætter ministerposten, er det særligt navnet, der volder problemer.

Peder Hvelplund fra Enhedslisten har et alternativt bud:

»Helene Kirkegaard? …«

Mette Kierkgaard.

»Åhr, det er rigtigt. Det er et af de irriterende spørgsmål, hvor når du siger det, kan man godt huske det.«

Der er til gengæld to, der ikke er i tvivl. Én af dem er Søren Pape, formand for De Konservative.

»Det er Mette Kierkgaard. Ældreminister.«

Ældreministerposten Posten som ældreminister er én af de nyere i dansk politik. Den blev oprettet i 2015 af Lars Løkke Rasmussen, hvor den lå sammen med Sundhedsministeriet. Siden fik Thyra Frank fra LA posten som en selvstændig ministerpost, der igen blev lagt sammen med sundhedsministerposten i 2019 under Magnus Heunicke. Siden blev den lagt sammen med sociaministeren under Astrid Kragh, og nu er det altså igen en ministerpost for sig selv.

Og så er det Mette Kierkgaards partifælle fra Moderaterne, Karin Liltorp, der også svarer prompte på begge dele.

Mette Kierkgaard var ikke før valget et kendt ansigt på Christiansborg.

Inden hun blev valgt som folketingsmedlem for Moderaterne, var hun familie- og rådgivningschef i Viborg Kommune.

Og ifølge ministeren selv har hun dermed en god undskyldning for at være den mindst kendte minister:



»Jeg tror jo, det hænger sammen med, at jeg er helt ny i politik. Det er jo første gang, jeg stiller op og er blevet valgt,« lyder Mette Kierkgaards bud på en forklaring.