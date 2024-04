Det tog ikke meget af formiddagen, før Moderaternes spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Stine Bosse, havde trukket helt i land på sine udmeldinger om, at Danmark »fint« kan tage imod 7.000 flygtninge om året.

Pludselig var det rigtige tal nul flygtninge.

»Stine Bosse er en politisk amatør. Det må man bare konstatere,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, som fortsætter:

»En udmelding om, at Danmark kan tage imod 7.000 flygtninge om året, er sådan noget man siger, hvis man slet ikke har blik for vælgernes reaktion. Nu er Bosse spidskandidat til EU-valget for Moderaterne, og så er det bare et helt andet 'ball game', end hvis man bare er almindelig samfundsdebattør.«

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche

Qvortrup er ikke i tvivl om, hvorfor Stine Bosse nu siger »nul flygtninge« fremfor »7.000 flygtninge«.

»Hun er blevet prikket på skulderen af nogle i partiet, der har flere stjerner på skulderen, end hun selv har. Og så går hun ud og siger, at der er tale om en misforståelse,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Men helt ærligt, det er jo ikke en misforståelse. Hun har udtalt sig til både Altinget og Jyllands-Posten, og der er ikke så meget at misforstå. Det er et tilbagetog, og hvis hun var fejlciteret, så kunne hun jo sige det.«

Qvortrup tror ikke, at fadæsen får direkte politiske konsekvenser for Stine Bosse.

»Jeg kan ikke forestille mig, at hun bliver fjernet som spidskandidat for Moderaterne på grund af den her sag. Men det er klart, at andre kandidater fra andre partier – for eksempel Venstres Morten Løkkegaard – kan da gnide sig i hænderne, fordi Bosse nok skræmmer nogle vælgere væk fra sig selv,« siger han.

B.T. har spurgt Stine Bosse om en kommentar til denne artikel. Moderaterne oplyser, at hun ikke ønsker at kommentere artiklen.