Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det giver ikke mening, at borgerne får dårligere service, for at vi kan genskabe maleriet igen og igen. Derfor hælder jeg til, at vi ikke genskaber maleriet.«

Sådan lyder det nu fra Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K), efter ukendte gerningsmænd mandag aften har skrevet 'pædofil' med spraymaling på Simon Spies Plads i den nordsjællandske by, hvor rejsekongen er født.

Benedikte Kiær oplyser, at det ikke ser ud til, at spraymalingen kan fjernes, uden maleriet af Simon Spies på pladsen er nødt til at blive genskabt.

»Det bliver undersøgt p.t., om det kan lade sig gøre at rense maleriet - og det ser meget svært ud. Det vil sige, at det skal genskabes,« siger hun.

Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K) hælder mest til, at maleriet af Simon Spies fjernes fra Simon Spies Plads. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K) hælder mest til, at maleriet af Simon Spies fjernes fra Simon Spies Plads. Foto: Ida Marie Odgaard

Og borgmesteren hælder mest til, at det ikke sker. Altså skal der ikke længere være maleri af rejsekongen på Simon Spies Plads i Helsingør.

»Vi vil ikke kunne sikre os mod, at maleriet vil blive udsat for hærværk igen. Det vil betyde, at vi igen skal bruge penge på maleriet. Og de penge har vi ikke, medmindre vi tager dem fra andre områder - og det giver ikke mening, at borgerne får dårligere service, for at vi kan genskabe maleriet igen og igen,« siger Benedikte Kiær og tilføjer:

»Derfor hælder jeg til, at vi ikke genskaber maleriet.«

Til januar skal byrådet i Helsingør Kommune stemme om, hvorvidt Simon Spies Plads skal ændre navn.

Og det har Benedikte Kiær allerede besluttet sig for at stemme ja til, skrev Helsingør Dagblad i september.

Men uanset om Simon Spies Plads ender med et navneskifte eller ej, hælder Benedikte Kier altså til, at der ikke længere skal være maleri af Simon Spies på pladsen.