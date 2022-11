Lyt til artiklen

En ukendt person har spraymalet ordet 'pædofil' med en halv meter høje bogstaver på en mur ved Simon Spies Plads i Helsingør.

Det er ikke første gang, rejsekongens plads i fødebyen er blevet udsat for hærværk, siden DR-dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne' blev sendt i august.

Her kom det frem, hvordan piger mellem 15 og 18 år tilbage i 60'erne og 70'erne var ansat til at stå seksuelt til rådighed for Spies-direktøren.

Det førte til, at en ukendt gerningsmand 23. august fjernede 'Simon Spies Plads'-skiltet samme sted, hvor der altså nu er spraymalet 'pædofil' med store bogstaver.

Her ses, hvordan der er skrevet 'PÆDOFIL' på Simon Spies Plads i Helsingør. Billedet blev taget mandag aften. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Her ses, hvordan der er skrevet 'PÆDOFIL' på Simon Spies Plads i Helsingør. Billedet blev taget mandag aften. Foto: Presse-fotos.dk

B.T. har talt med pressevagten hos Nordsjællands Politi, og hun kan oplyse, at hærværket ikke er blevet politianmeldt.

Spørgsmålet er så, hvad der skal ske med spraymalingen og Simon Spies Plads i det hele taget.

Politikerne i Helsingør Kommune skal afgøre, om 'pædofil'-hærværket skal fjernes ved en overmaling af hele Simon Spies-motivet, eller om kunstværket skal males op igen.

»Vi lægger nu en sag op til politisk behandling, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt vægmaleriet skal renoveres eller males over,« siger Martin Deichmann, der er

leder af kommunikation i Helsingør Kommune.

I forvejen skal Helsingør Byråd til januar beslutte, om Simon Spies Plads skal skifte navn eller ej.

Pladsen har ellers haft navn efter rejsekongen i 29 år, men måske er det slut om to måneder.