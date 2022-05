Hvad Andreas Odbjergs takketale til det seneste Zulu Awards, Tessas nytårstale og Sofie Lindes tale til De største øjeblikke 2021 til fælles?

Det har alle et højere lixtal end de fleste af statsminister Mette Frederiksens taler.

For mens Tessa rammer et lixtal på 36, Andreas Odbjerg 26 og Sofie Linde runder 31, så holder Mette Frederiksens taler sig i gennemsnit på et lixtal i midten af tyverne. Lixtal er en målestok for, hvor svær en tekst er at læse og forstå.

I Mette Frederiksens undskyldningstale til de grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 1951, er lixtallet nede på 21.



Det svarer til niveauet for en gennemsnitlig børnebog.

»Mette Frederiksen vil gerne nå ud til så mange danskere som muligt. Derfor vil hun gerne være meget nem at forstå. Det tror jeg også, hun vil mene, at hun som socialdemokrat og statsminister har en form for pligt til,« siger Villads Andersen, der er tidligere taleskriver for Mette Frederiksen.

Statsministerens meget enkle sprog i hendes taler er meget i tråd med, hvordan Mette Frederiksen naturligt godt kan lide at udtrykke sig, mener Villads Andersen.



Men det er også en retorisk stil, der skiller vandene og tit også får nogle hårde ord med på vejen.

»Der er nogen, der virkelig slår sig på det. De synes, det virker nedladende og måske også falsk, fordi det ganske rigtigt er en meget enkel måde at tale på,« siger Villads Andersen.



Hvad er lixtal? Lixbarhed er en forkortelse for ordet læsbarhedsindex. Det bruges til at beskrive, hvor let en tekst er at læse og forstå. Jo lavere lixtallet er, desto nemmere er det at forstå teksten. 55 < Meget svær: Faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster. 45 -54 Svær: Saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser. 35 -44 Middel: Dagblade og tidsskrifter. 25 -34 Let for øvede læsere: Ugebladslitteratur og let skønlitteratur for voksne 24 > Let tekst for alle læsere: Børnelitteratur Kilde: Online Lixberegner

»Man kan helt sikkert godt tale om, at hendes politik er designet meget specifikt til at ramme nogle bestemme grupper. Alt er meget nøje planlagt og koordineret omkring Mette Frederiksen. Men det er nu ikke sådan, at hun pludselig skifter totalt stil og lyder som en højttravende akademiker, når hun går ned fra talerstolen.«



Statsministeren er netop debuteret som podcast-vært, hvor hun vil skabe »tid til en ærlig snak« med udvalgte gæster om emner som sikkerhedspolitik, klimakrise og børns mentale trivsel.



»Det her er kaviar frem for makrelmad,« lød det tidligere i dag fra Troels Johannesen, der er strategisk kommunikationsrådgiver, om nye podcast.



Statsminister Mette Frederiksen (S) umiddelbart før, at hun holder sin nytårstale på Marienborg i Kongens Lyngby. Nytårstalen er optaget torsdag den 30. december 2021 og sendes på tv lørdag den 1. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) umiddelbart før, at hun holder sin nytårstale på Marienborg i Kongens Lyngby. Nytårstalen er optaget torsdag den 30. december 2021 og sendes på tv lørdag den 1. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Med podcasten, som er betalt af Socialdemokratiet, har statsministeren sat den store jagt ind på veluddannede storbyvælgere, som flygtede fra paritet ved det seneste kommunalvalg.

Men når statsministeren skal tale til alle danskere, foregår det altså stadig i mere enkelt sprog.

Statsministerens taler er den foreløbige kulmination på en mangeårig tendens til, at danske statsministre taler i et mere enkelt sprog.

»Der er ingen tvivl om, at der i lidt nyere tid er kommet et stort fokus på, at det er godt, hvis toppolitikere lyder mere jævne og almindelige. Det må man sige, at Mette Frederiksen er i særklasse god til,« forklarer Christian Kock, der er professor i retorik ved Københavns Universitet.

En af de væsentligste grunde til at Mette Frederiksens taler har er lavt lixtal er, at statsministeren bruger mange punktummer til at brække sætningerne op, forklarer han.



Her adskiller Mette Frederiksen sig markant fra sin forgænger, Lars Løkke Rasmussen, der talte »noget mere akademisk« og ofte brugte indskudte sætninger.

De mange punktummer i Mette Frederiksens taler har også en anden og vigtig fordel.

»Det er helt tydeligt, at hun og hendes taleskrivere er meget bevidste om pausens magt i hendes taler. Det er en måde at demonstrere styrke på – samtidig med at hun er helt med på, at alle forstår, hvad hun mener,« siger Christian Kock.

Denne artikel har i øvrigt et lixtal på 42.