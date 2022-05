Kort før et folketingsvalg er Mette Frederiksen gået på vælgerrov.

Med en ny podcast, betalt af Socialdemokratiet, har statsministeren sat den store jagt ind på veluddannede storbyvælgere, som flygtede fra S ved kommunalvalget.

Sådan lyder vurderingen fra eksperter, som B.T. har talt med.

»Det her er kaviar frem for markrelmad,« siger Troels Johannesen, der er strategisk kommunikationsrådgiver.

Samme toner lyder fra Benjamin Rud Elberth, der rådgiver om politisk kommunikation.

»Den er ikke lavet til hr. og fru Danmark. Hun taler til de klogeste vælgere og kommentatorerne,« siger han.

Første afsnit handler om globale udfordringer, og gæsten er Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information. Podcasten er ikke blevet godt modtaget i mediedanmark, hvor Politiken for eksempel har valgt at give den to stjerner.

Kritikken er forventelig, fortæller Troels Johannesen.

»Det er en sikker lancering, hun har lavet. Det er et forsøg på at sætte sin egen dagsorden, hvor hun selv kan styre rammerne. Hun bliver ikke redigeret af kritiske journalister og får mere længde og flere nuancer med i sine svar,« siger han til B.T.

Samtidig kan det være et godt redskab i den nært forestående valgkamp.

»Der er maks et år til valgkamp, og det her er en klar fordel for Socialdemokratiet. Det er en måde at vise Mette Frederiksen som statsministeren og den gennemførte statsmand. På den måde lægger det stor afstand til de andre partiledere,« lyder det fra Troels Johannesen.

Benjamin Rud Elberth, der i øjeblikket er ekstren rådgiver for De Konservative, stemmer i.

»Kritikken kommer hovedsageligt fra 'Twitter-segmentet' og lyder, at det er en måde for hende at gemme sig på. Men det kan være en rigtig god ide for hende. Hun kan være sikker på, at hun får lov at tale ud, og så er hun generelt god i de lange formater og mindre god i de korte.«

»Og lige om lidt, når vi skal vurdere hendes beslutning om at aflive alle mink i Danmark, kan hun bruge podcasten til at svare mere nuanceret i forhold til den tabloide presse, der kræver ja/nej-svar,« siger han til B.T.

Den første gæst er også ifølge Troels Johannesen en lille genistreg.

»Det er et kæmpe scoop af få Lykkeberg til at stille op, som normalt er magtkritisk. Det er en kæmpestor fordel at kunne inkludere journalister, meningsdannere og andre politikere i sit setup og kommunikation. Hun vinder rigtig meget ved at lade andre betydningsfulde personer komme indenfor,« siger han.

Mediet Frihedsbrevet kunne juni 2021 bringe historien om, at chefredaktøren sidder i bogklub med Barbara Bertelsen, der er departementschef i statsministeriet og nok den embedsmand, der er tættest på statsministeren.

Ifølge Frihedsbrevet talte bogklubben i hvert fald på daværende tidspunkt også litteraturredaktør på Dagbladet Politiken Jes Stein Pedersen og tidligere chefredaktør på samme avis Bo Lidegaard.