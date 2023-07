Når Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter sommerferien vender tilbage til Christiansborg og Forsvarsministeriet, har han fået en ny spindoktor.

Og det er ikke, hvem som helst der nu bliver hans højre hånd.

Det er 29-årige Magnus Ulvemann, der 1. august tiltræder som særlig rådgiver for Ellemann.

Trods sin unge alder har han allerede ret stor erfaring.

Her er 29-årige Magnus Ulvemann, der fra 1. august er særlig rådgiver for Jakob Ellemann-Jensen. Foto: HR og privat Vis mere Her er 29-årige Magnus Ulvemann, der fra 1. august er særlig rådgiver for Jakob Ellemann-Jensen. Foto: HR og privat

Han har været kontorchef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og han kommer fra en stilling som mediechef i Dansk Erhverv.

»Jeg starter som særlig rådgiver for vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen til august. Stolt og glad. Ser frem til samarbejdet med kommende kollegaer i ministeriet og regeringen,« skriver Magnus Ulvemann på Twitter.

Han er i øvrigt søn af Michael Ulvemann, der i en årrække var spindoktor for Venstres tidligere formand Anders Fogh Rasmussen.

Han var både spindoktor, da Fogh vare statsminister, og da han var generalsekretær for Nato.

Her ses Anders Fogh Rasmussen (V), da hans var statsminister, med sin presserådgiver Michael Ulvemann. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Anders Fogh Rasmussen (V), da hans var statsminister, med sin presserådgiver Michael Ulvemann. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

B.T. har talt med Magnus Ulvemann, men han har ikke flere kommentarer, end det han har skrevet på sociale medier.

Jakob Ellemann-Jensen blev i februar sygemeldt med stress, og efter mange spekulationer om hans fremtid kom det i maj frem, at han vender tilbage som forsvarsminister efter sommerferien.

Så det er altså en alt andet end nem stilling, Magnus Ulvemann nu kan se frem til.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, peger på tre store udfordringer for Ellemann efter sommerferien.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Som den værste sag nævner han Ellemanns våbenkøb fra en israelsk virksomhed, der har fået flere partier til at føle sig vildledt.

»Det er grim sag for ham, der skal tages fat i, når han er tilbage,« siger Joachim B. Olsen.

Han nævner også hele det nye forsvarsforlig, der nu skal udmøntes.

»Det er en rammeaftale på hele 143 milliarder, Jakob Ellemann nu skal forhandle med de andre partier om at få fordelt i Forsvaret. Det kommer også til at være en stor opgave,« siger B.T.s politiske kommentator.

Og så er der hele situationen i Venstre.

I en meningsmåling i april foretaget af Voxmeter stod Venstre til kun 8,8 procent af vælgerne, og det var den laveste opbakning nogensinde. Og de seneste måneder har partiet mere eller mindre konstant ligget omkring ti procent.

»Det er klart, at Jakob Ellemann-Jensen ikke kan vende meningsmålingerne lige med det samme. Han skal have noget tid efter sin sygemelding. Men efter noget tid, så skal det til at vende for Venstre, og ansvaret ligger hos Jakob Ellemann-Jensen,« siger han.

Ud over Magnus Ulvemann har Jakob Ellemann-Jensen også ansat Chris Borup Preuss som særlig rådgiver.

Han er et velkendt ansigt i partiet, da han blandt andet er tidligere formand for Venstres ungdomsparti.