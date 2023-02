Lyt til artiklen

Jakob Ellemann-Jensen (V) er sygemeldt på ubestemt tid efter et ildebefindende i sidste uge.

Det skriver Venstre-formanden i et opslag på Facebook.

Det betyder, at der i mellemtiden skal være en fungerende forsvarsminister, samt en formand for Venstre.

Og valget som forsvarsminister er faldet på partifællen og økonomiminister, Troels Lund Poulsen.

'Imens jeg er væk, vil Troels Lund Poulsen træde ind som fungerende forsvarsminister. Han kender forsvarsområdet rigtig godt fra sin tid som forsvarsordfører, og han vil fortsætte arbejdet med at forberede et nyt forsvarsforlig, så regeringen kan præsentere et udspil til forhandlinger hen på foråret,' skriver han.

Det er ligeledes blevet bekræftet i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

'Som følge af, at vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen på grund af sygdom midlertidigt er forhindret i at varetage ledelsen af Forsvarsministeriet, vil økonomiminister Troels Lund Poulsen fra dags dato og indtil videre tillige være fungerende forsvarsminister,' skriver Statsministeriet.

Tilsvarende vil Stephanie Lose for en stund stå i spidsen for Venstres organisation.

'Jeg er meget tryg ved, at Troels og Stephanie tager hånd om de opgaver sammen med andre gode kræfter. Og jeg er taknemmelig over, at de kan løfte dem, mens jeg genopbygger kampkraften,' slutter Ellemann af med i opslaget.