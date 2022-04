Skandalesagen, hvor folketingsmedlem Claus Hjort og tidligere spionchef Lars Findsen er sigtet for landsforræderi, tager ny drejning.

Justitsminister Nick Hækkerup skal nemlig stå skoleret i et samråd, efter Claus Hjort i B.T. har sagt direkte, at han mener, regeringstoppen bag lukkede døre har orkesteret sigtelsen mod ham.

»Det (sigtelsen, red.) er enten fra Justitsministeriet eller Statsministeriet,« sagde han til B.T. i fredags.

I december blev Venstre-nestoren sigtet for landsforræderi med en straframme helt op til 12 år. Ifølge Claus Hjort skulle sigtelsen handle om, at han i flere medieoptrædener har afsløret fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det skal han svare på: Venstres samrådsspørgsmål til Nick Hækkerup lyder: Ministeren bedes redegøre for, hvordan regeringen har været involveret og orienteret om efterforskningen og sigtelsen af folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen.

Siden da har Venstre og Claus Hjort mistænkt Statsministeriet og Justitsministeriet for spille en aktiv rolle i sigtelsen. Og derfor har Venstre nu indkaldt Nick Hækkerup i samråd for at få svar.

»Vi mener, at regeringen skylder at skabe klarhed om den her betændte sag. En oppositionspolitiker bliver sigtet for landsforræderi i det øjeblik, han udtaler sig kritisk om den tidligere forsvarsminister (Trine Bramsen, red.),« siger Venstres Morten Dahlin.

I sidste uge stillede Venstre ikke mindre end 45 spørgsmål til tre af regeringens topministre – statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og forsvarsminister Morten Bødskov.

»Set udefra ser det meget mystisk ud. Vi bliver nødt til at have et klart svar på, hvem i regeringen der vidste hvad, og om sagen er blevet drøftet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet eller i regeringens sikkerhedsudvalg,« siger Dahlin.

Claus Hjort Frederiksen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Claus Hjort Frederiksen Foto: Søren Bidstrup

Nick Hækkerup har jo afvist pure, at han har været indblandet i sigtelsen mod Claus Hjort. Er det ikke klart nok?

»Vi synes ikke, at svarene fra regeringen har været tilstrækkelige. Som jeg sagde, bliver vi nødt til at vide, hvor og hvornår den her sagen er blevet drøftet. Det må Nick Hækkerup stå skoleret og svare på.«

Den præcise sigtelse mod Claus Hjort er ikke kendt i offentligheden. Men Claus Hjort selv har fortalt om episoder, hvor han ifølge sigtelsen fra PET skulle have talt over sig.

Blandt andet i programmet 'Lippert' på TV 2, hvor sagen om, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA anvendte kabler i København til at indhente oplysninger, blev diskuteret.

Claus Hjort er fortsat ikke tiltalt for noget.