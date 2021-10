Et stort opgør om Københavns boligmarked finder lige nu sted på Rådhuset.

Det er Enhedslisten, der denne gang har taget hul på diskussionen, efter partiet har offentliggjort et nyt boligudspil.

»Udviklingen de sidste 30 år har været at bygge store og dyre boliger. Den udvikling vil vi gerne gøre op med,« fortæller Line Barfod, der er Enhedslistens spidskandidat i København, til B.T.

Problemet er ifølge Enhedslisten, at dem, der arbejder i byen, ikke kan få en bolig, de er i stand til at betale. På samme måde lyder det, at det er umuligt for de børn, der vokser op i byen, at finde en billig bolig.

Foto: Tobias Kobborg Vis mere Foto: Tobias Kobborg

»Vi vil have en by, hvor det er muligt for alle at have råd til at betale til et sted at bo,« siger Line Barfod.

Men for at det kan lade sig gøre, foreslår Enhedslisten, at man ændrer Københavns boligpolitik ved at foretage flere markante ændringer.

Et af punkterne lyder, at kommuner får mulighed for at stille krav til bygherrer i alle lokalplaner om, at 75 procent af de opførte boliger skal være til at betale med en almindelig indkomst.

Derudover foreslås det, at der skal indføres en byggepligt for almene boliger, så private bygherrer først kan få tilladelse til at bygge de private boliger, når de almene boliger er opført.

Boligudspil fra Enhedslisten Her er det fulde overblik over Enhedslistens boligudspil: At kunne indføre huslejeregulering i udlejningsejendomme opført efter 1992.

At kunne indføre bopælspligt ved ejerskifte.

At kommunen kan etablere et kommunalt boligselskab, der kan bygge og opkøbe boliger og derefter udleje dem og sikre lejerne demokratisk indflydelse på driften.

At kunne indføre en byggepligt for almene boliger, f.eks. ved at private bygherrer først kan få ibrugtagningstilladelse til de private boliger, når de almene boliger er opført.

At kunne stille krav om, at der i lokalplaner afsættes plads til byggefællesskaber, bofællesskaber, seniorbofællesskaber og flergenerationsboliger samt til værksteder mv. til håndværkere og andre små erhvervsdrivende.

At kunne stille krav i lokalplaner om billige boliger og skæve boliger

At kunne stille krav i lokalplaner til, hvad der skal være af byliv, f.eks. småerhverv og værksteder, butikker, der ikke er kædebutikker, kultur mv.

At kunne stille krav i lokalplaner om, at 75 % af de opførte boliger skal være til at betale med en almindelig indkomst.

At kunne indføre kommunal boliganvisning til en del af de private boliger.

At kunne afskaffe “ghettoloven”.

Men det nye boligudspil vækker ikke begejstring hos Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af Borgerrepræsentationen for socialdemokraterne og sidder i By & Havns bestyrelse.

»Det er typisk Enhedslisten at lave et boligudspil, som har en masse store og flotte ord. Problemet er bare, at der ikke er én eneste byggegrund, som de vil pege på, der skal bygges på. Hver gang, vi har skullet bygge nogle boliger de seneste fire år, så har de endt med at stemme nej,« fortæller han.

Derudover foreslår Enhedslisten, at man foretager store ændringer hos By & Havn. Står det til partiet, skal det nemlig fremover være en kommunal jordfond, der skal overtage de grunde, som By & Havn står for.

»I dag har man overdraget en masse af de fælles grunde til By & Havn med henblik på, at de skal sælge dem så dyrt som muligt for at kunne betale metrogælden. Men det vil vi gerne gøre op med. Derfor foreslår vi, at der bliver oprettet en kommunal jordfond, som skal have overdraget grundene,« siger Line Barfod.

Men det forslag giver Jonas Bjørn Jensen ikke meget for.

»Jeg ved godt, By & Havn er blevet syndebuk for nærmest alt, hvad der er galt i København. Men man skal tænke på, at det er den model, der har givet os en metro og i øvrigt en byudvikling i København,« slår han fast.

Han understreger, at der er en historisk mulighed for at komme til at bygge billige boliger. Regeringen har nemlig for nylig afsat 10 milliarder kroner til en ny boligfond.

Men hvis målet om billige boliger skal opfyldes, så er det By & Havn, der er bedst til at gøre det, slår han fast:

»De private udviklere, der er i byen, gør alt, hvad de kan for ikke at bygge de almene boliger. Der, hvor By & Havn udvikler, der bygger man rent faktisk almene boliger. Så hvis vi skal gribe muligheden, så skal vi lade By & Havn bygge i stedet for at lukke ned for dem. Det giver absolut ingen mening,« siger han.