Der var lagt op til politisk ønskebrønd i byrådssalen onsdag aften.

Højst 24 elever i klasserne, tid til kaffe før rengøringen hos de ældre, gratis psykologhjælp til alle voksne i Odense, overnatning i centrum til hjemløse med hund og flere lærere i skolerne.

Ønskerne til budgettet i Odense Kommune næste år var mange, da byrådets partier var samlet for at fremlægge, hvad de hver især ønsker, at der skal afsættes penge til i næste års kommunale husholdningsbudget.

En ønskeliste, der fik borgmester Peter Rahbæk Juel til at runde ordførernes talerække af med en frisk bemærkning.

»Min lommeregner er brændt sammen med alle de penge, der er brugt i byrådssalen her til aften,« lød det fra Peter Rahbæk Juel.

Og ønskerne fra de forskellige partier dækkede alle politiske områder og var fordelt ud over hele kommunen.

Men der var særligt ét område, som alle partier bragte ind i byrådssalen. Og som de næste dage kommer med ind til forhandlingsbordet. Nemlig de ældre.

»Vi skal have tilført flere midler til ældreplejen og højne arbejdsglæden hos de ansatte,« lyder et af budgetønskerne fra Cæcilie Crawley (S).

Et ønske, som Venstre bakker op omkring. Der skal tilføres markant flere midler til de ældre i Odense, lyder det fra venstres Marlene Ambo-Rasmussen.

Hun foreslår, at frivillige skal spille en større rolle hos de ældre.

»Frivillige kan sagtens holde i hånd, læse bøger og gå ture med de ældre,« slog Marlene Ambo-Rasmussen på i sin tale.

Ønskerne for de ældre er noget, der lyder godt i ørerne hos ældre- og handicaprådmand, Søren Windell.

»Det har været en fornøjelse som ældre- og handicaprådmand at høre, at der nu kommer lidt den anden vej. Det har vi trængt til rigtig længe,« sagde Søren Windell under debatten.

»Vi glæder os rigtig meget til at se pengene ovre i ældre- og handicapforvaltningen,« lød det fra rådmand Søren Windell.

Nu er ønskerne til næste års kommunale budget leveret fra de politiske partier.

De reelle politiske forhandlinger går i gang torsdag klokken 12. Så har borgmesteren lidt tid til at få gang i lommeregneren igen.