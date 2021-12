Flere af Folketingets forsvarsordførere reagerer nu på at Forsvarsminister Trine Bramsen i et svar til Folketinget har skrevet, at man ikke kan udelukke, at ufoer teoretisk set udgør en sikkerhedstrussel.

Ordførerne roser Bramsen for hendes svar.

»Jeg har læst Pentagons rapport med stor interesse. Når man læser den, så må man jo erkende, at der ER noget, men vi ved ikke hvad det er. Jeg er glad for at forsvarsministeren anerkender, at der teoretisk set kan være en trussel og at der er tale om et reelt spørgsmål,« siger Niels Flemming Hansen, forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Det var Niels Flemming Hansen, som stillede spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen.

Niels Flemming Hansen, konservativ forsvarsordfører, er glad for at forsvarsminister Trine Bramsen har forholdt sig til USAs talrige observationer af ufoer i stedet for at feje det af banen. Foto: Emil Helms

Det skete efter, at B.T. havde kontaktet ham i forbindelse med, at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i juni måned offentliggjorde en rapport om netop ufoer.

Pentagon redegjorde for talrige observationer af såkaldte »unidentified aerial phenomenon« - forkortet UAP - som man havde gjort sig gennem årene.

Der var tale om 143 tilfælde, hvor man havde observeret flyvende fænomener, som man ikke kunne identificere og forklare.

I adskillige af tilfældene var der tale om faste objekter, som bevægede sig mod vindretningen med hastigheder og på måder, som man ikke med kendt teknologi kan gøre efter.

Et still-billede fra et amerikansk jagerflys videooptagelse af et af de uidentificerede flyvende objekter, som USA nu anerkender at man observerer og tager alvorligt som en mulig sikkerhedsrisiko. Foto: HANDOUT

»Derfor vil jeg gerne sige tak til B.T. for at gøre mig opmærksom på den problemstilling. Der er jo ikke nødvendigvis tale om grønne mænd fra rummet, men man må erkende, at man ser et eller andet,« siger Niels Flemming Hansen og fortsætter:

»Jeg synes det vil være en god idé, hvis ministeren jævnligt spørger amerikanerne til hvad de oplever, så vi måske kan komme det nærmere hvad det er for noget. Det er noget, som skal tages alvorligt,« siger han.

Også Dansk Folkeparti er glade for, at forsvarsminister Trine Bramsens svar til Folketinget.

»Det er et fint svar fra ministeren,« siger Søren Espersen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og fortsætter:

Det er et emne, som vi må tage alvorligt, siger Dansk Folkepartis Søren Espersen om de amerikanske ufo-rapporter. Han roser forsvarsministeren for hendes svar til Folketinget om emnet. Foto: Emil Helms

»Jeg mindes ikke, at det er noget som vi har talt om i forsvarsforligskredsen, men det viser sig, at det ikke er et emne, som vi skal grine af, men faktisk tage alvorligt. Jeg er sikker på, at vores efterretningstjenester følger med i det og kommunikerer med vores allierede,« siger Espersen.

I Enhedslisten går man mere op i klimaer end ufoer.

»Jeg synes ministerens svar er fornuftigt og udramatisk. Jeg må dog sige, at mit fokus er mere på andre ting end lige ufoer. For eksempel de sikkerhedspolitiske spørgsmål, som der er relateret til klimaforandringerne,« siger Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvarsordfører.