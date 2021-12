Det danske forsvar har ikke observeret ufoer. I hvert fald indenfor de seneste ti år. Alligevel kan ufoer teoretisk set udgøre en sikkerhedsrisiko. Det mener forsvarsminister Trine Bramsen.

Trine Bramsen har svaret på et folketingsspørgsmål som Konservatives Niels Fleming Hansen, som er forsvarsordfører har stillet.

I USA har man set masser af ufoer. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon offentliggjorde i juni måned i år en rapport, hvor man redegjorde for talrige observationer af såkaldte »unidentified aerial phenomenon« - forkortet UAP - som man havde gjort sig gennem årene.

Der var tale om 143 tilfælde, hvor man havde observeret flyvende fænomener, som man ikke kunne identificere og forklare. I adskillige af tilfældene var der tale om faste objekter, som bevægede sig mod vindretningen med hastigheder og på måder, som man ikke med kendt teknologi kan gøre efter.

Forsvarsminister Trine Bramsen forklarer, at UFOer kan udgøre en sikkerhedsrisiko. I hvert fald teoretisk set. Foto: Henning Bagger

Pentagon skrev også i deres rapport, at man mente, at disse fænomener - selvom de aldrig havde været aggressive - kunne være en sikkerhedsrisiko, da man netop ikke vidste ret meget om dem.

Niels Flemming Hansen har - inspireret af B.T. - spurgt netop til om man i Danmark har observeret lignende fænomener.

Det har man altså ikke.

Men Niels Flemming Hansen har også spurgt om Trine Bramsen deler amerikanernes opfattelse af, at disse fænomener kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Et still-billede fra et amerikansk jagerflys videooptagelse af et af de uidentificerede flyvende objekter, som USA nu anerkender at man observerer og tager alvorligt som en mulig sikkerhedsrisiko. Foto: HANDOUT

Hertil svarer ministeren faktisk ja.

»Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel.« svarer Trine Bramsen.

UFO-bølgen tog fart igen for alvor, da New York Times i 2017 afslørede flere videoer optaget af amerikanske jagerfly, hvor man kan se, hvad der i daglig tale kaldes UFOer. Pentagon bekræftede kort efter, at videoerne var ægte.

USAs tidligere præsident Barack Obama har også bekræftet, at man i USA har observeret fænomenerne, som bevæger sig på en måde, som man ikke kan forklare. Det skete i programmet The Late Late Show med vært James Corden.

Hverken her i Danmark eller i USA har man en klar formodning om hvad fænomenerne egentlig er.

Teorier har gået på, at der kan være tale om ukendt russisk eller kinesisk teknologi, men det virker usandsynligt. Andre har talt om besøg fra rummet, som også kan virke svært at tro på.

Man ved det kort sagt overhovedet ikke.

B.T. arbejder på en kommentar fra både Trine Bramsen og andre ordførere.