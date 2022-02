Busserne i Aalborg bør køre tidligere i weekenderne.

Sådan lyder et forslag fra byrådsmedlem Søren Kusk (S).

»Bybusserne starter med at køre klokken 7.30. Jeg synes, man skulle se på, om de allerede skal køre fra klokken 6, som de gør i hverdagene,« siger Søren Kusk til B.T.

Forslaget kommer efter den spektakulære drabssag tidligere i februar, hvor den 22-årige Mia Skadhauge Stevn var på vej hjem fra en bytur, da hun steg ind i en bil på Vesterbro i Aalborg og siden blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Men forslaget handler ikke udelukkende om at transportere unge mennesker sikkert hjem i de tidlige morgentimer. Ifølge byrådspolitikerne vil det også gavne andre borgere i Aalborg og dermed være med til at øge serviceniveauet i kommunen.

»Det er selvfølgelig af hensyn til de unge, så de kan komme hjem, men det er også tiltænkt dem, der skal tidligt på arbejde i weekenderne,« siger Søren Kusk, der også sidder som formand hos Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Søren Kusk påpeger desuden et andet problem ved den kollektive trafik i Aalborg, som han mener, kan gøre det nemmere for festglade unge mennesker at komme hjem fra deres bytur.

»Som det er nu, kører natbusserne fra forskellige steder i byen. Derfor foreslår jeg, at man samler natbusserne, så de unge ikke skal løbe byen rundt for at finde en natbus. Det kunne eksempelvis være på Vesterbro,« siger han.

Her kan Aalborg Kommune med fordel skele til, hvordan busserne kører i Aarhus, hvor såvel natbusser som bybusser alle kører fra den centrale Park Allé og hvor de første morgenbusser i weekenderne allerede kører fra klokken 6.30 i midtbyen.

I første omgang er der blot tale om et forslag, men Søren Kusk håber, at det kan blive undersøgt nærmere.

»Det er vigtigt, at vi vurderer, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det må vi lave nogle analyser af og eventuelt lave en prøveperiode,« siger han og fortsætter:

»Det er klart, det koster noget, så det er jo op til byrådet at vurdere, om det giver mening.«

Søren Kusks forslag er ikke det første, der kommer, efter drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi præsenterede 15. februar et nyt samarbejde kaldet 'Tryg Aalborg', der skal øge trygheden i nattelivet.

Initiativet kommer ikke bare på baggrund af drabet på Mia Skadhauge Stevn, men også sagen om 21-årige Oliver Ibæk Lund, der formodes at være faldet i Limfjorden og druknet efter en bytur bare få dage inden drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Samarbejdet går i første omgang ud på at drøfte, hvilke tiltag der kan gøres for at undgå lignende episoder fremadrettet. Derfor lyder den klare opfordring fra kommune og politi, at hvis man selv har forslag til, hvordan trygheden kan øges i nattelivet, at man deler dem med Tryg Aalborg.

»Jeg opfordrer alle med gode ideer til at tage kontakt til Tryg Aalborg-samarbejdet. Så vil vi fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune tage det med i arbejdet med at øge trygheden i midtbyen,« sagde rådmanden for job og velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein, da samarbejdet blev præsenteret.