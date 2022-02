Der skal skabes større tryghed i Aalborgs natteliv. Det er målet med det samarbejde, som Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har stablet på benene. Og årsagen er klar og tydelig.

Det sker på baggrund af, at to unge mennesker for nylig mistede livet i forbindelse med Aalborgs natteliv, skriver parterne – med henvisning til drabet på 22-årige Mia og 21-årige Olivers formodede drukneulykke.

De to parter har etableret et samarbejde ved navn 'Tryg Aalborg'. Her vil de sammen diskutere, hvordan sikkerheden i byens natteliv kan øges. Blandt andet er et forslag om øget tilstedeværelse af politi og kommune på bordet som en mulighed.

Men indspark fra andre er også særdeles velkomne.

»Jeg opfordrer alle med gode ideer til at tage kontakt til Tryg Aalborg-samarbejdet. Så vil vi fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune tage det med i arbejdet med at øge trygheden i midtbyen,« siger rådmand for job og velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein og tilføjer:

»Det er vigtigt, at vi ikke bare kommer med nogle hurtige tiltag, der dør ud om nogle måneder. Vi vil derfor hurtigst muligt indkalde partnerne bag Trygt Natteliv til drøftelser af dette.«

Bilen, som politiet har efterlyst i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Mia Skadhauge Stevn. Foto: Videoovervågning/ Nordjyllands P Vis mere Bilen, som politiet har efterlyst i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Mia Skadhauge Stevn. Foto: Videoovervågning/ Nordjyllands P

Også Nordjyllands Politi sætter ord på tankerne bag det nye samarbejde.

»Det handler om, at vi alle går ind og tager et ansvar for hinanden, når vi er i byen. Vi skal have en dialog med de unge selv, og vi skal gentage de gode råd, der er til at færdes i nattelivet,« siger Sune Myrup, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

Derfor har kommunen og politiet også besluttet sig for sammen at gå ud med de vigtige budskaber.

Budskaberne vil være synlige der, hvor de unge færdes. Det kan være på uddannelsesstederne, i gadebilledet, og det er digitalt på de sociale medier. Det kan også ske ved synligt at være til stede i nattelivet. For eksempel på informationsstandere i Jomfru Ane Gade, beskriver de to parter.

Aalborg Kommune glæder sig i øvrigt over mange af de tiltag, der er allerede er sat i værk. De roser de mange, der nu melder sig frivilligt til natteravnene. Og så hilser de det også velkommen, at flere hoteller opfordrer unge til at henvende sig i deres reception, hvis de har brug for hjælp. En idé, man gerne vil drøfte med branchen.

Ifølge Nuuradiin S. Hussein er der allerede i dag et stærkt samarbejde mellem kommunens forvaltninger, Nordjyllands Politi, private organisationer og restaurationsbranchen om initiativet 'Trygt Natteliv', der er en del af Tryg Aalborg-samarbejdet.

Det nye Tryg Aalborg-samarbejde sker blandt andet på baggrund af et møde i Aalborg Kommunes Økonomiudvalg mandag, hvor mulighederne for yderligere tryghedsskabende initiativer i byens natteliv blev drøftet.