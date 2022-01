ANALYSE: Skæbnen er hård ved Jakob Ellemann-Jensen. Nogle vil sige benhård.

På dagen, hvor Venstre-formanden ligger hjemme med corona, smuttede en af partiets nøgleprofiler, Karsten Lauritzen, til et topjob i Dansk Industri.

Og som om det ikke var nok, så blev Venstre-nestoren Claus Hjort Frederiksen også sigtet i FE-sagen for at røbe statshemmeligheder.

Jakob Ellemann og Venstre forsøger ihærdigt at løbe fra de sorte skyer, der har ødelagt partiet siden det blodige formandsopgør mellem Lars Løkke og Kristian Jensen i august 2019. Men hver gang det ser ud til at lysne, indhenter uvejret Ellemann og co.

Personsager og den evige kamp om at være det største dyr i blå blok forhindrer simpelthen Ellemann i at genrejse partiet.

Listen af profiler, som har forladt partiet siden valget, er lang: Lars Løkke, Inger Støjberg, Tommy Ahlers, Karsten Lauritzen – for bare at nævne et par stykker.

Flugten svarer nu til 34 procent af de personlige stemmer i Venstres folketingsgruppe.

Nu står Venstre tilbage som en afplukket høne. Kroppen er intakt, men de flotte fjer er væk og borte. Og den slags er svær at sælge til vælgerne.

Karsten Lauritzen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe præsenteres som ny direktør for DI Transport, en del af Dansk Industri, på et pressemøde i Industriens Hus i København fredag den 14. januar 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Karsten Lauritzen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe præsenteres som ny direktør for DI Transport, en del af Dansk Industri, på et pressemøde i Industriens Hus i København fredag den 14. januar 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Profilerne er efterhånden svære at få øje på i Venstre. Udover Ellemann, der scorer kritisk lavt i alle direkte målinger mod Søren Pape, er Sophie Løhde og Troels Lund Poulsen de eneste sværvægtere tilbage i flokken.

Og selvom Venstre ihærdigt forsøger at skubbe unge talenter som Morten Dahlin og Marie Bjerre frem i bussen, så er stemmeslugerne og nøglespillerne væk på holdkortet.

I virkeligheden plager personsagerne Venstre så meget, at Ellemann ikke er i stand til at samle en kriseramt blå blok til et seriøst alternativ til Mette Frederiksen og rød blok.

Ganske vist har Ellemann lagt låg på fløjkampen i Venstre. Han har slået fast, at Støjbergs Venstre ikke er fremtiden, selvom konflikten mellem det 'sorte' landsbrugs-Venstre og det grønne storby-Venstre stadig ulmer.

Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen til debatarrangement med eleverne på Greve Gymnasium. Foto: Mathias Eis Vis mere Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen til debatarrangement med eleverne på Greve Gymnasium. Foto: Mathias Eis

Rundt på Christiansborgs gange er det en offentlig hemmelighed, at linjen fra Troels Lund Poulsen og Jakob Ellemann er meget forskellig i forhandlingslokalet, når der skal landes klimaaftaler.

Karsten Lauritzen var udset til at være en nøgleprofil i mange år frem, og hans exit kommer på det værst tænkelige tidspunkt.

Det næste halve år bliver nemlig dramatisk i blå blok. Lykkes det Pape og De Konservative at løfte sig til omkring 20 procent i målingerne på ruinerne af Dansk Folkeparti og Venstres, så står Pape som den reelle statsministerkandidat over for Mette Frederiksen.

Det er nu eller aldrig for De Konservative. Og i det kapløb er Ellemann igen sat et skridt tilbage med Lauritzens pludselige farvel til Folketinget.

Venstre er afhængige af, at unge og uprøvede MFere overpræsterer, og at Ellemann får overbevist vælgerne om, hvad man kan få på Venstres hylder, som man ikke kan hos Konservative eller Løkkes nye parti.

Man må håbe for Ellemann, at coronaen ikke tager alle hans kræfter. Han får brug for hver og en, når han skal vinde duellen mod Pape i foråret.

Taber han duellen, vil hele projektet falde sammen, og Ellemann vil spille andenviolin ved næste valgkamp.