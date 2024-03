Imens de danske myndigheder arbejder på en plan, der skal informere danskerne om kriseforberedelse, har flere allerede selv forberedt sig til at kunne klare sig i krisetider.

Også flere folketingspolitikere har selv forberedt et mindre forråd, til hvis uheldet en dag er ude.

En, der nok startede overvejelserne om opmagasinering tidligere end de fleste, er løsgænger i Folketinget Mike Fonseca.

Han har blandt andet dåsemad og sodavand samlet sammen, til hvis der skulle opstå en krisesituation i Danmark, fortæller han til B.T.

»Det er ikke sådan, at jeg har vand stående. Men jeg har sodavand, dåsemad, medicin, stearinlys, en lommelygte, brandslukker, batterier og kontanter liggende,« siger han.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har udarbejdet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

Mike Fonseca fortæller, at bevidstheden om det danske beredskab fylder en del hos ham, og at det er en af hans store mærkesager at få styrket beredskabet.

»Det har altid fyldt hos mig i i hvert fald et års tid – faktisk inden jeg blev valgt til Folketinget. Trusselsbilledet mod Europa er øget, og derfor har flere af vores nabolande også pjecer om, hvordan borgerne skal forholde sig og forberede sig – det mener jeg også ville være en god idé at have i Danmark. Måske ikke en til en, men noget lignende,« siger han.

Folketingspolitikeren understreger, at det altid er bedre at være forberedt på en krisesituation end at være på bagkant. Derfor giver det mening at forberede sig på en eventuel krise, siger han.

»En krise kan jo også være farligt vejr, eller et cyberangreb der lammer dele af samfundet.«

Netop på grund af sin opmærksomhed på beredskabet, ser han meget positivt på, at beredskabsstyrelsen lige nu arbejder på en plan for, hvordan danskerne kan øge deres hjemmeberedskab, hvis en krisesituation skulle opstå.

Noget Jyllands Posten kunne fortælle torsdag.

»Det synes jeg er rigtig godt. Det har fuld opbakning fra min side,« siger Mike Fonseca. Han mener nemlig ikke, det er et ansvar, der bør ligge på den enkelte borger.

»Der er mange nuancer i det. Man skal ikke skræmme befolkningen unødigt, og vi så jo under Corona, hvad der sker, hvis folk begynder at hamstre uhæmmet,« siger han og tilføjer:

»Derfor synes jeg, det er en rigtig god idé med en officiel pjece med retningslinjer for, hvordan man er forbedret og hvad man skal gøre i en krisesituation.«

Mike Fonseca var tidligere medlem af partiet Moderaterne. Han blev dog smidt ud af partiet, efter det kom frem at han var i et forhold med en 15-årig. Kort tid efter sygemeldte han sig. Han vendte tilbage til folketinget under stor opmærksomhed i februar.

