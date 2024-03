Beredskabsstyrelsen vil øge danskernes hjemmeberedskab i tilfælde af krig eller krise. Eventuelt en pjece.

Beredskabsstyrelsen er i samarbejde med andre danske myndigheder gået i gang med et arbejde, der skal centrere sig om at øge danskernes hjemmeberedskab i tilfælde af krig eller krise.

Det skriver Jyllands-Posten.

Kontorchef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen, Johan Zilmer-Bülow, siger til mediet, at arbejdet har fokus på, hvad borgere selv kan gøre, hvis en krise eller en krig rammer.

Hvad arbejdet vil munde ud i er endnu uvist. Det kan ende ud i forskellige former såsom en pjece, onlinekampagne eller andet, siger kontorchefen til Jyllands-Posten.

Adspurgt om danskerne skal være bekymrede, siger han nej.

- Danskerne skal se arbejdet som rettidig omhu. Vores kommunikation, vores eventuelle pjece, ændrer ikke ved den situation og det trusselsbillede, der er.

Myndighederne i Sverige udsendte i 2018 en folder med titlen "Om krisen eller kriget kommer". Her blev svenskerne blandt andet opfordret til at samle forråd af langtidsholdbar mad og have fyldte vanddunke på lager.

- En krise kan få samfundet til ikke at fungere, som vi er vant til. Et klima i forandring kan gøre, at oversvømmelser og skovbrande bliver mere almindelige, lyder det eksempelvis i den svenske pjece.

- Begivenheder i omverdenen kan give mangel på visse fødevarer. Afbrydelser af vigtige it-systemer kan påvirke elforsyningen, lyder det videre.

Også Center for Cybersikkerhed, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen er en del af kredsen af myndigheder, som deltager i det danske myndighedssamarbejde, skriver Jyllands-Posten.

Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekantsområdet og formand i Danske Beredskaber, har tidligere i et interview med samme avis udtalt, at Danmark er dårligt forberedt på en mulig krise.

Beredskabsdirektøren kom i den forbindelse også med en direkte opfordring til, at regeringen beder borgerne forberede sig i deres egne hjem. Det havde forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) dengang hidtil afvist at gøre.

I december kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en risikovurdering. Den tegnede det alvorligste trusselsbillede i 30 år.

I vurderingen lød det blandt andet, at Rusland spionerer mod kritisk infrastruktur i Danmark, og at landet har planer klar til at kunne lave sabotage på dansk jord i tilfælde af en konflikt.

