Enhedslistens Christian Juhl kom svært galt afsted, da han under Folketingets åbningsdebat gav sig til at belære det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale om delfiner og delfiners udbredelse i verden.

Christian Juhl kom til at sige, at den store nedslagtning af en flok delfiner 12. september på Færøerne udgjorde en procent af verdens samlede bestand af delfiner.

»Delfinerne, der blev slagtet den fredag (en søndag, red.), udgør en procent af den samlede delfinbesætning i alle havene – så derfor er det også et voldsomt indgreb, må man nok sige, rent klimamæssigt,« sagde Christian Juhl, der blandt andet er Færøerne-ordfører og arktisordfører for Enhedslisten.

Men det er simpelthen ikke korrekt, forklarer Carl Christian Kinze, hvalforsker og ansvarlig for Danmarks Hvalatlas på Hvaler.dk.

Christian Juhl, Enhedslisten, kom til at rode sig ud i forkerte fakta om delfiner. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Juhl, Enhedslisten, kom til at rode sig ud i forkerte fakta om delfiner. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg ved ikke, hvor han har de tal fra, men det er helt forkert,« siger Carl Christian Kinze og fortsætter:

»Man ved ikke med god nøjagtighed, hvor mange delfiner der er i verden, men man har kendskab til knap 90 forskellige arter. Af hver art kan der være mellem nogle hundredtusinder op til millioner af,« forklarer Carl Christian Kinze.

Han understreger, at nogle delfinarter kun lever på enkelte steder og kan være meget truede. Det er dog helt forkert at sige, at 1.400 dræbte delfiner udgør en procent af alverdens delfiner.

»Så skulle der jo kun være 140.000 delfiner i verden. Det tal er mange gange større,« siger han.

Den 12. september blev 1.428 delfiner dræbt på Færøerne. Foto: Sea Shepherd Vis mere Den 12. september blev 1.428 delfiner dræbt på Færøerne. Foto: Sea Shepherd

De godt 1.400 delfiner, som mistede livet under nedslagtningen på Færøerne, var af arten hvidsidet delfin eller hvidskæving. Hvis man alene koncentrerer sig om den art, så udgør massedrabet heller ikke en trussel for dem, mener Carl Christian Kinze.

»Man kan sagtens kritisere drabene, men det er forkert at sige, at de udgør en trussel for bestanden af hvidsidet delfin,« siger han.

Han forklarer, at arten hvidsidet delfin ikke er truet. Man ved ikke præcist, hvor mange der er, men sandsynligvis »flere hundredtusinder«. Carl Christian Kinze forklarer, at der dog sagtens kan være flere.

B.T. har også talt med Kristina Ydesen, biolog og udviklingschef hos Nordsøen Oceanarium, som også betegner Christian Juhls forklaring som forkert.

Enhedslistens Christian Juhl lægger sig fladt ned.

»Jeg skal dybt beklage, at jeg har bragt et tal til torvs, som ikke er korrekt. Det glæder mig, at situationen ikke er så alvorlig, som jeg var blevet fortalt,« siger han.

Hvem har fortalt dig det?

»Jeg var på studietur til Færøerne for nylig, hvor vi talte med nogle naturfolk eller eksperter. Jeg husker ikke, hvem de var, men de nævnte det,« siger Christian Juhl.

Selvom han erkender fejlen, så er Christian Juhl fortsat imod færøske delfindrab.

»Jeg mener, at det skal stoppes. Det er brutalt, urimeligt og unødvendigt. Ved drabene i september slagtede man jo mange flere delfiner, end man kunne spise,« siger Christian Juhl.