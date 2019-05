Den kendte præst og folketingskandidat for De Konservative Marie Høgh har født en datter.

Den glædelige begivenhed fandt sted tirsdag klokken 08:43 på Roskilde Sygehus. Fødslen skete ved kejsersnit.

'Både moren og datteren har det godt, dog er de stadigvæk indlagt på barselsafdelingen,' lyder det i en pressemeddelelse.

Det er den 34-årige sognepræsts første barn - og dette Folketingsvalgs første baby.

Marie Høgh er opstillet for Det Konservativ Folkeparti i Københavns storkreds og kæmper for at få en plads i Folketinget ved valget den 5. juni.

'Denne glædelige begivenhed vil dog ikke påvirke Høghs opstilling og planlagte valgkamp, og hun forventes at genoptage sin kampagne med debatter, uddelinger, mm. allerede om få dage,' lyder det i pressemeddelelsen.

Marie Høgh har tidligere fortalt B.T., at hele fire borgerlige partier tidligere har forsøgt at få opstillet sognepræsten.

Men da det endelig skulle være, var hun ikke i tvivl om, at De Konservative var det rigtige valg.

»Selv om jeg altid i hjertet har været konservativ, har jeg nydt at være en 'fri ånd' i debatten. Men jeg har gennem længere tid barslet med tanken om at engagere mig i politik, der ligesom et præstearbejde er et kald,« sagde hun tilbage i december 2018.