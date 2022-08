Lyt til artiklen

For mange er varmechecken en kærkommen håndsrækning til de stigende priser.

Men der har nærmest ikke være andet end kaos med blandt andet forkerte checks, der er blevet udleveret til folk, som ikke skulle have haft dem.

Det viser sig nu, at en lang række beboere fra Den Sociale Udviklingsfonds botilbud har fået udbetalt 6000 kroner, selvom ingen af dem betaler for varme eller husleje.

Og pengene er gået til alt andet end varme. Det forklarer fondens direktør, Michael Hansen til Ekstra Bladet, som først bragte historien. Til B.T. uddyber han, at de intet overblik har over, hvor mange som har modtaget pengene, men han ved, hvad nogle har brugt dem på.

»Det er glimrende, at der bliver gjort en indsats, hvor folk får hjælp. Det har jeg alt mulig sympati for Jeg bliver dog utrolig undrende, at i vores gennemregulerede samfund oplever, at en relativ simpel ydelse som det her bliver fordelt tilfældigt. Det er ekstremt ærgerligt.«

»Jeg under vores borgere 6000, men de har jo ikke varmeudgifter, for de får betalt opholdet af kommunen, så det er blevet brugt på alt mulig andet. Alt fra slik, spil, tøj til stoffer og prostituerede. Dem der har misbrug har jo fået de penge på et kærkomment tidspunkt midt på måneden.«

Michael Hansen forklarer, at det især er hash, pengene er blevet brugt på, men også hårdere stoffer i form af kokain og amfetamin.

»Mange mennesker i vores lille samfund bruger deres penge på stoffer og de er i en meget svær situation, hvor mange har psykiske lidelser, hvor de dulmer smerten med især hash og det er de penge blevet brugt til.«

Ifølge Michael Hansen, så havde man håbet på, at man kunne have indsamlet pengene og lavet en fælles pulje og hjulpet folk med inflationen og de stigende priser.

Men sådan gik det ikke.

»Jeg var naiv og troede, at vi kunne samle dem sammen og hjælpe folk med inflationen. Men det er jo nødvendigvis ikke dem, som har det største behov, som har fået de 6000 kroner.«

»De får dem personligt, vi får jo ikke en varsel, så vi opdager det først på bagkant, da nogle har sagt, at de har fået pengene, mens andre bare har brugt dem i smug. De mange penge går ikke i en verden som vores. Det er juleaften for dem.«

Dan Jørgensen (S) har ikke svaret Ekstra Bladet om, hvordan det kan gå så galt.

I stedet skriver klimaministeren, at det var bedre, at nogle fejlagtigt fik hjælp, end at ingen fik hjælp.

»Den politiske hensigt med varmechecken var at hjælpe de danskere, som var hårdest ramt af høje varmeregninger. Da vi indgik aftalen, tog vi et valg om, at varmechecken skulle have fokus på tre ting: indkomst, varmekilde – og at det skulle gå så hurtigt som muligt. Det gjorde vi, fordi mange danskere havde svært ved at betale regningerne. Alternativet med en ansøgningsmodel var, at ingen danske husstande fik hjælp,« skriver ministeren.

Dan Jørgensen er blevet kaldt i samråd Katarina Ammitzbøll (K) på baggrund af varmecheckkaoset. Hvornår det finder sted vides ikke.