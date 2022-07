Lyt til artiklen

På grund af en "fejl" har Statsministeriet ikke fået søgt refusion for udgifter i forbindelse med EU-topmøder.

Statsministeriet har i perioden fra 2016 til 2021 brugt 4,2 millioner kroner til hotel- og transportudgifter i forbindelse med statsministres deltagelse i EU-topmøder.

Penge fra statskassen, som kunne være blevet refunderet som følge af EU-regler, og som Danmark dermed kunne have fået tilbage. Men det er ved en fejl ikke sket.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet har undersøgt, om millionerne kan refunderes med tilbagevirkende kraft, men EU har meddelt, at det ikke er muligt. Det skyldes, at regnskaberne for de fem år er afsluttet.

- Der er tale om en meget beklagelig administrativ fejl, der betyder, at man i en årrække ikke har ansøgt om den refusion, som man har været berettiget til, siger Helene May Vibholt, afdelingschef for organisation og service i Statsministeriet, i meddelelsen.

- Der er nu indført en ny administrativ praksis, så det sikres, at der søges refusion for både transport og hotel for alle rejser til EU-topmøder, der er eller vil blive gennemført i 2022 og derefter.

Fra 2018 til 2021 gælder det både hotel- og transportudgifter, der ikke er søgt refusion for.

I perioden 2016 til 2017 gælder det kun for hoteludgifter.

I 2016 og frem til juni 2019 var Lars Løkke Rasmussen (V) landets statsminister, inden han blev efterfulgt af Mette Frederiksen (S).

B.T. har i maj kunnet fortælle, at en lignende fejl i Udenrigsministeriet ved udenrigsminister Jeppe Kofods brug af private fly endte med at koste skatteborgerne 567.591 kroner.

I flere tilfælde i 2019 og 2020 har man ikke fået søgt om at få penge tilbage fra EU.



Først efter B.T. i marts 2022 henvendte sig med en række spørgsmål om regningerne for Jeppe Kofods rejser, fandt Udenrigsministeriet ud af, at der var fejl i flyregnskabet.

/ritzau/