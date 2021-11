»Hvis han ikke havde stillet op, kunne jeg måske have fundet de 60 stemmer. Men der er i virkeligheden mange forhold, der gør, at jeg ikke kom ind.«

For Martin Bech (V) var nemlig meget få stemmer fra at blive genvalgt i regionsrådet i Nordjylland, hvor han sidder som formand for Venstre indtil årsskiftet.

Men de 1.251 personlige stemmer var ikke nok.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ikke kom ind. Men nu er det sådan.«

Per Larsen (C) og Martin Bech (V) er far og søn og stillede begge op til regionrådet i Nordjylland. Foto: Konservative og Venstre. Vis mere Per Larsen (C) og Martin Bech (V) er far og søn og stillede begge op til regionrådet i Nordjylland. Foto: Konservative og Venstre.

Anderledes gik det farmand, Per Larsen (C), som hentede hele 17.900 stemmer og blev den tredje mest populære regionrådspolitiker i Nordjylland.

»Det er super at få flere stemmer end ved sidste valg, og at de så ligger i den høje ende, det er jeg ikke utilfreds med,« fortæller Per Larsen.

Dog havde han ikke i sin vildeste fantasi tænkt, at sønnen ikke ville beholde sin post i regionsrådet.

»Jeg ville have glædet mig over, hvis Martin kom ind, og jeg tog det faktisk som en selvfølge. At han så ikke kom ind er virkelig ærgerligt, for han har gjort en kæmpe indsats,« siger Per Larsen.

Og det er ikke noget, du siger, fordi du er hans far?

»Nej. Han har arbejdet hårdt som formand for Venstres gruppe.«

Det betyder dog ikke, at sønnen Martin Bech, der har været folkevalgt i 12 år, skal væk fra politik eller regionsrådet særlig længe.

For han er nemlig stadig en del af byrådet i Brønderslev Kommune, og så er han suppleant og snart barselsvikar for en kollega i regionsrådet.

Desuden mener han også, at det ikke gik helt skævt på alle parametre til valget.

»Jeg er glad for, at vi lykkedes med at samle de borgerlige partier,« fortæller han. Og det er også noget Per Larsen fremhæver som det gode ved valget:

»Vi har fået et borgerligt flertal. Det er godt, at det lykkedes,« siger han.

Om Martin Bech stiller op til regionsrådsvalget om fire år, ved han ikke endnu, men en ting er sikkert:

»Det er ingen hemmelighed, at min far er min far, men jeg ønsker ikke at bruge det politisk.«