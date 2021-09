For få år siden sad Niko Grünfeld i et stort velindrettet borgmesterkontor på Københavns Rådhus.

Men hvad der startede lovende og blev en rutsjebanetur for Grünfeld får nu en ende efter blot én valgperiode.

Frie Grønne har netop meddelt, at de ikke stiller op til kommunalvalget i november. Og det inkluderer Niko Grünfeld, tidligere kulturborgmester.

Det skriver altinget.dk.

Partiet begrunder beslutningen med, at man, blandt andet af økonomiske årsager, vil fokusere på et kommende folketingsvalg.

»Jeg må erkende, at det er på Christiansborg, at afgørende lovgivning for kommunerne finder sted. Derfor er det et naturligt skridt videre for mig at forsøge at påvirke samfundet som medlem af Folketinget. Det håber jeg, at vælgerne vil give mig og Frie Grønne mulighed for. Det kræver dog først, at Frie Grønne bliver formelt opstillingsparate, hvilket vi arbejder intenst på hver eneste dag,« siger Niko Grünfeld til altinget.dk.

Frie Grønne er en udbrydergruppe fra Alternativet, der fik et flot kommunalvalg i 2017 med 10,5 procent af stemmerne og en borgmesterpost til Niko Grünfeld.

Men det førnævnte borgmesterkontor blev lidt for dyrt indrettet. Angiveligt for et beløb på 130.000 kroner. Og det blev startskuddet for en hård valgperiode for Alternativet både kommunalt og nationalt.

Partiet blev splittet i atomer sidste år efter flere grundlæggende uenigheder mellem partitoppen og dele af baglandet. Siden har Alternativet i de fleste meningsmålinger ligget under spærregrænsen.

Niko Grünfelds nye projekt Frie Grønne har heller ikke haft en nem start, og partiet har endnu ikke indsamlet de 20.000 vælgererklæringer, der er nødvendige for at blive opstillingsberettigede til næste folketingsvalg. De skulle angiveligt mangle lidt over 3.000 underskrifter.