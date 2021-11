»Det er helt uacceptabelt, at vi nu står i en situation, at materiale, som kommissionen efterspørger, ikke kan fremskaffes.«

Sådan siger sundhedsordfører for Enhedslisten og medlem af Epidemiudvalget, Peder Hvelplund, til B.T., efter det onsdag aften kom frem, at det ikke har været muligt for politiet at genskabe beskeder fra perioden september-december 2020, som statsministeren har slettet.

Den automatiske slettefunktion på statsministerens telefon har betydet, at Minkkommissionen – som gransker omstændighederne omkring den manglende lovhjemmel til regeringens beslutning om at aflive samtlige danske mink – ikke har kunnet få udleveret sms-korrespondancer fra fire centrale personer i Statsministeriet, herunder statsministeren.

Aflivningen fandt sted på grund af en muteret variant af coronavirus.

Sammen med sin far afliver Kim Henriksen fredag d. 13 november 2020 sin sidste mink. Gården ved Støvring i Nordjylland overtog han fra sin far Per, der byggede den første minkhal i 1987. Efter omfattede coronaudbrud blandt den danske minkbestand, besluttede regeringen at slå alle mink ned. På ti dage skulle 17 millioner mink aflives. Efterfølgende kom det frem, at beslutningen var i strid med grundloven, hvilket blandt andet kostede Fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Sammen med sin far afliver Kim Henriksen fredag d. 13 november 2020 sin sidste mink. Gården ved Støvring i Nordjylland overtog han fra sin far Per, der byggede den første minkhal i 1987. Efter omfattede coronaudbrud blandt den danske minkbestand, besluttede regeringen at slå alle mink ned. På ti dage skulle 17 millioner mink aflives. Efterfølgende kom det frem, at beslutningen var i strid med grundloven, hvilket blandt andet kostede Fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Foto: Asger Ladefoged

»Det understreger behovet for en klar praksis fremover, at man ikke må kunne slette sms’er, men at de skal kunne gemmes op til fem år,« siger Peder Hvelplund.

Efter udmeldingen fra politiet onsdag sagde formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, at han ønskede, at teknikere fra private firmaer til at genskabe Mette Frederiksens sms-beskeder.

Men Peder Hvelplund har tillid til udmeldingen fra politiet.

»Vi må have tillid til, at de ikke kan genskabes og lade det være op til kommissionen, om regeringen i tilstrækkelig grad har samarbejdet,« siger han.

På spørgsmålet om, hvilken konsekvens det nu får, gentager Peder Hvelplund, at det fremadrettet ikke skal være muligt at slette sms’er.

»Denne sag har til fulde afsløret, hvor uhensigtsmæssigt det er,« siger han.

Mette Frederiksen (S) skal afhøres af Minkkommissionen den 9. december. Minkkommissionen forventes at aflevere den endelige rapport om forløbet i april 2022.