»Uværdigt« og »skammeligt«

Statsminister Mette Frederiksens tale for de soldater, som har været i krig med dannebrog på brystet, får nu flere partier til at fare i flint.

Angrebene mod statsministeren skyldes én passage i talen, hvor Mette Frederiksen anklager politiske modstandere og medierne for ikke at vise respekt for udsendte soldater.

»Når vi inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det, og så skal det, ske på en mere respektfuld måde end det, jeg synes jeg oplever lige nu,« sagde Mette Frederiksen søndag under flagdagen for Danmarks udsendte.

Statsminister Mette Frederiksen under Flagdag for Danmarks udsendte med parade på Christiansborg slotsplads i København, søndag den 5. september 2021.

Statsministerens udtalelse falder sammen med den sønderlemmende kritik, der har været af regeringen i forbindelse med evakueringen af danskere fra Talibans klør i Kabul.

»Det var en meget uværdig kommentar fra landets statsminister. Der er ingen, hverken befolkningen, partier eller medier, som har kritiseret vores tapre soldater og udsendte i Afghanistan,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, der deltog i søndagens parade på Christiansborg Slotsplads.

B.T. har blandt andet afsløret, at forsvarsminister Trine Bramsen brugte Marinehjemmeværnets fartøj til at føre valgkamp på Ærø, mens hundredvis af danskere flygtede fra Taliban i Afghanistan.

Samtidig har Mette Frederiksen også været i skudlinjen, fordi hun valgte at tage til en koncert med partifæller den fredag aften, hvor Taliban var på vej ind i Kabul.

Venstres Sophie Løhde

»Det klæder ikke en statsminister at bruge Danmarks udsendte som sit eget skjold mod kritik. Hun må selv tage ansvaret for sine egne beslutninger,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Hos De Konservative langer man også hårdt ud efter statsministeren.

»Det er simpelthen uordentligt og langt over stregen, at statsministeren beskylder alle, der kritiserer regeringen i denne sag, for ikke at støtte de danske soldater. Jeg har ikke hørt nogen, der har talt dårligt om danskere i uniform med dannebrog på brystet,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

Hun mener, at den årlige flagdag for Danmarks udsendte netop handler om soldaterne frem for partipolitiske slåskampe.

»Det er en dag, hvor man må se ud over partihensyn. Men Mette Frederiksen bruger sin tale på at skyde mod alle sine kritikere. Det er bare skammeligt for den flagdag, som er til ære for vores soldater,« siger Mette Abildgaard.

Forsvarsminister Trine Bramsen er kaldt i samråd efter B.T.s afsløringer af sin kampagnetur Ærø, hvor hun brugte Marinehjemmeværnets fartøj som vandtaxa.

Noget, som professor i forvaltningsret Sten Bønsing har vurderet som værende ulovligt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen.