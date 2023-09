Hans absolut største møgsag er langt fra slut.

Godt nok har Jakob Ellemann-Jensen med skiftet til posten som økonomiminister overladt håndteringen af møgsagen til forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og indtil videre er Ellemann sluppet for en næse for sin rolle i skandalesagen.

Men siden de første afsløringer af problemerne med indkøbet af et artillerisystem fra den israelske våbenproducent Elbit i februar, er der blevet ved med at komme nye, belastende oplysninger frem i sagen.

Derfor er det ifølge Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach, nødvendigt, at alt nu kommer frem i en uvildig undersøgelse af sagen - ikke mindst de sms'er, som Ellemann-Jensen har sendt om sagen.

»Vi fik jo i forbindelse med minksagen et indblik i, at sms'er var en helt central del af sagerne, der kørte i og mellem ministerierne. Det var man for langsom til at sikre sig indblik i dengang. Den fejl skal vi ikke begå igen, og derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi får indblik i sms'er også,« siger Carsten Bach.

Torsdag aften klokken 20 mødes en række af Folketingets partier i Forsvarsministeriet hos Troels Lund Poulsen, hvor de skal drøfte, hvordan en undersøgelse af forløbet skal laves.

»Vi skal have fundet en balance, mellem at det skal gå ret hurtig og være grundigt. Derfor er det oplagt med en advokatundersøgelse, og så kan man ikke afvise, at det kan ende i en kommission,« siger Carsten Bach.

Carsten Bach mener, det er vigtigt, at undersøgelsen ikke bare kommer til at kigge på, hvad der er sket i selve Forsvarsministeriet, men også hvad der er foregået i styrelserne under ministeriet.

En række af de øvrige partier i Folketinget har tidligere sagt, at de også vil give advokater lov til at udspørge vidner i forbindelse med en undersøgelse af sagen om våbenindkøbet. Det kræver, at der bliver nedsat en undersøgelseskommission.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.