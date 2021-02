'Vi blev spist af med halve sandheder fra statsministeren'.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen retter nu hård kritik af Mette Frederiksen, efter han har læst rapporten om regeringens håndtering af coronakrisen.

Samtidig er der en ting, han i dag fortryder.

Siden Mette Frederiksen gennemførte den første nedlukning af Danmark 11. marts 2020 er det blevet diskuteret, om hun talte sandt, da hun sagde, at det skete efter »myndighedernes anbefaling«.

Mette Frederiksen har gang på gang sagt, at det var en 'bred myndighedsgruppe'. Eksperterne har fundet frem til, at nedlukningen blev udtænkt i Statsministeriet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Frederiksen har gang på gang sagt, at det var en 'bred myndighedsgruppe'. Eksperterne har fundet frem til, at nedlukningen blev udtænkt i Statsministeriet. Foto: Liselotte Sabroe

Efter at have gennemgået et omfattende materiale af notater, mails og referater er forfatterne til rapporten kommet frem til, at ingen myndigheder anbefalede at lukke det danske samfund – udover Statsministeriet selv.

Ved en høring fredag blev hovedforfatteren, professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, bedt om at uddybe rapportens konklusioner:

»Den måde, som statsministeren kommunikerer på, genspejler ikke de faktiske forhold,« sagde han om Mette Frederiksens udtalelser på pressemødet 11. marts 2020.

Altså: Det var ikke sandt.

Ellemann-Jensen mener, at det er et tillidsbrud fra Mette Frederiksen.

'Kald mig bare gammeldags, men jeg synes ikke, at det er en ordentlig måde at behandle hverken danskerne eller Folketinget på. Det går ikke, at man ikke fortæller hele sandheden, når den ikke lige passer med det, man vil politisk,' skriver Venstres formand i et opslag på Facebook.

'Hvad skal danskerne tro på? Hvad skal den lille selvstændige og virksomhederne, der er lukket ned, regne med? Det handler om tillid, som er fundamentet for, at vi alle kommer godt og trygt igennem corona.'

Jakob Ellemann-Jensen understreger, at det ifølge ham var det rigtige at lukke samfundet ned, fordi man stod over for en ukendt trussel.

Men set i bagklogskabens lys fortryder han, at Venstre gav regeringen særlige beføjelser ved at hastevedtage en epidemilov:

'Folketinget ikke skulle havde hastebehandlet en ny epidemilov og vist regeringen den udstrakte tillid, som vi gjorde,' skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Han mener, at tilliden blev misbrugt.

Opdateres...