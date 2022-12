Lyt til artiklen

Kort før jul tilbage i 2020 lovede daværende forsvarsminister Trine Bramsen medaljer til »coronakrisens helte.«

Helt nøjagtigt skulle godt 5.000 af de medarbejdere fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der løste forskellige opgaver under den første coronabølge i foråret 2020, anerkendes for deres indsats med en medalje, mente Trine Bramsen.

I september i år kunne B.T. så fortælle om 67-årige Orla Wulff, der sammen med mange andre af Bramsens »coronahelte« efter et år og otte måneder stadig ventede på at modtage sin medalje.

Men nu er der endelig gode nyheder.

Medaljen fra Forsvarsministeriet er nemlig langt om længe dumpet ind ad postkassen i hjemmet i Vejle.

»Det er en lille måneds tid siden, jeg fik den ind ad døren nu, og jeg har hørt fra flere andre jeg kender, at de også har modtaget den nu, så det er jo rigtigt fint,« siger Orla Wullf til B.T.

Orla Wulff fra Vejle har efter næsten to års ventetid endelig modtaget sin medalje fra Forsvarsministeriet. Foto: Privatfoto. Vis mere Orla Wulff fra Vejle har efter næsten to års ventetid endelig modtaget sin medalje fra Forsvarsministeriet. Foto: Privatfoto.

Orla Wulff har været i Hjemmeværnet i mere end 45 år.



I marts 2020 var han blandt andet med til at hjælpe ved de testtelte, der blev sat op ved Kolding Sygehus.

Han synes, at medaljerne som udgangspunkt var en udmærket anerkendelse fra Trine Bramsens side af de mange frivillige danskere, der hjalp med at håndtere coronasituationen i den første bølge i 2020.

Men det har undret ham, at det kunne tage så lang tid at få uddelt medaljerne, og han har undervejs flere gange har overvejet, om Trine Bramsen var løbet fra medaljeløftet.

»Det har for mig hele tiden handlet mere om, at Trine Bramsen skulle holde, hvad hun lover, end det egentlig handlede om at få en medalje. Nu er det så lykkedes, og så kom der da styr på det,« siger Orla Wulff.

Trine Bramsen stoppede i februar 2022 som forsvarsminister, hvor hun blev afløst af Morten Bødskov.

Forsvarsministeriet oplyser i en mail til B.T., at der siden Trine Bramsens pressemeddelelse i december 2020 er blevet indstillet langt flere personer til en medalje, end man først have regnet med.

Hele 12.000 personer er nu blevet indstillet til »Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats,« lyder det fra ministeriet.

Der er ifølge ministeriet nu blevet uddelt mere end 9.000 medaljer. Ministeriet forventer, at de sidste medaljer er delt ud »inden for et par måneder.«

