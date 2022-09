Lyt til artiklen

26 procent af alle kræftpakkeforløb, bliver ikke gennemført til tiden.

Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, og det har fået Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti (DF) til at stille spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvad man har tænkt sig at gøre, for at ændre problemet.

»Når vi ser de her tal, må vi erkende, at kræftpakkerne ikke fungerer som tiltænkt.«

»Ansvaret ligger hos ministeren. Man må formode, at ministeren har kendt de her tal, før de er kommet ud i offentligheden, så vi vil vide, præcis hvad man har gjort for at rette på det. Eller om man overhovedet har gjort noget,« siger Mette Dencker til B.T.

Hvis man ser på brystkræft, står det endnu værre til. I Region Hovedstaden er det for eksempel hele 76 procent, der ikke modtager behandling indenfor tidsrammen. I Region Sjælland er tallet på 58 procent.

B.T. har tidligere været i kontakt med Region Hovedstaden, der anerkender, at behandlingstiden i øjeblikket ikke er, som den burde.

»Jeg er helt med på, at der skal vi ikke ligge, og vi har også d.d. en bedre målopfyldelse end disse tal viser,« fortæller hospitalsdirektør ved Herlev og Gentofte Hospital, Anne Jastrup.

Samtidig erkender hun, at tallet kan virke foruroligende.

»Jeg forstår helt sikkert, hvis folk kan blive skræmte over at høre det. Men jeg vil også slå fast, at rigtig mange af vores medarbejdere hver dag tager et stort medansvar, blandt andet ved at arbejde ekstra, og selvom det ikke ser godt ud lige nu, lægger vi hele tiden planer for at forbedre.«

Mere konkret forsikrer hun om, at der hele tiden er fokus på tidsfristerne.

Dansk Folkeparti vil dog have det helt klart, hvad sundhedsministeren har gjort for at rette op på tallene.

»Man kan frygte, at det kommer til at koste menneskeliv,« siger Mette Dencker.

Hvis ikke der kommer en 'banebrydende god forklaring' fra ministeren, vil Dansk Folkeparti kalde Magnus Heunicke i samråd.