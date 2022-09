Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er meget foruroligende.«

Sådan fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse til TV 2 Lorry.

Han henviser til regionernes behandlingstid af kræftpatienter, der i øjeblikket lægger langt fra det mål, der er sat. Faktisk er der tale om »den laveste målopfyldelse nogensinde«.

For nye tal fra Sunhedsdatastyrelsen viser nemlig, at det kun er 24 procent af kvinderne i Region Hovedstaden, der bliver behandlet for brystkræft til tiden. I Region Sjælland er der tale om 42 procent.

»Det skulle jo gerne gå den anden vej. Det er udtryk for, at vi har et presset sundhedsvæsen, som også på kræftområdet viser, at vi ikke kan leve op til de ting, vi har lovet hinanden,« siger Jesper Fisker til mediet.

Samtidig frygter han, at det er kræftpatienterne, der kommer til at betale prisen for det pressede sundhedsvæsen, hvor færre vil overleve.

B.T. har været i kontakt med Region Hovedstaden, der anerkender, at behandlingstiden i øjeblikket ikke er, som den burde.

»Jeg er helt med på, at der skal vi ikke ligge, og vi har også d.d. en bedre målopfyldelse end disse tal viser,« fortæller hospitalsdirektør ved Herlev og Gentofte Hospital, Anne Jastrup.

Samtidig erkender hun, at tallet kan virke foruroligende.

»Jeg forstår helt sikkert, hvis folk kan blive skræmte over at høre det. Men jeg vil også slå fast, at rigtig mange af vores medarbejdere hver dag tager et stort medansvar, blandt andet ved at arbejde ekstra, og selvom det ikke ser godt ud lige nu, lægger vi hele tiden planer for at forbedre.«

Mere konkret forsikrer hun om, at der hele tiden er fokus på tidsfristerne. Næste del af planen bliver blandt andet, at kirurgien samles på Gentofte.

»Der har vi en forventning om, at det samlet set skaber en robustgørelse af operationskapaciteten.«

Desuden understreger hun, at der de kommende måneder kommer mere fokus på kapacitet til scanning, ligesom de opruster på it og brugen af kunstig intelligens.

Landsdækkende tal viser, at 74 procent af alle kræftpakkeforløb bliver gennemført til tiden. Og det er et fald på syv procentpoint på bare tre måneder. Alle regioner har givet håndslag på en målsætning på 90 procent.