Formand for Konservativ Ungdom, Christian Holst Vigilius, har nu skrevet en længere forklaring på Facebook om, hvorfor han og andre medlemmer af KU er rejst til USA for at føre kampagne for de konservative republikanske politikere Marco Rubio og Ron DeSantis.

»De seneste 24 timer er jeg blevet kaldt fascist utallige gange og ønsket død på hjemrejsen til Danmark. Hvorfor? Fordi vi her under midtvejsvalget i USA har besøgt vores amerikanske konservative søsterparti, Republikanerne, og bidraget til deres valgkamp,« starter Christian Holst Vigilius.

»KU er selvsagt ikke enig med republikanerne i alt – langtfra. Men vi er heller ikke enige med mange af vores andre søsterpartier rundt omkring i verden, men dem besøger vi alligevel og erfaringsudveksler. For os er det interessant, at man kan have samme ideologiske udgangspunkt og komme frem til forskellige politiske fortolkninger, som manifesteres i konkret politik,« skriver han og fortsætter:

»Det er noget af det, vi taler med dem om, og vi forsøger selvfølgelig også at præge med vores holdning,« skriver han i sit opslag.

Baggrunden for hele balladen er det kommende amerikanske midtvejsvalg. Her fører Floridas guvernør Ron DeSantis og Floridas senator i det amerikanske parlament, Marco Rubio valgkamp.

De to er medlemmer af det republikanske parti og er modstandere af abort, har varmt støttet Donald Trump og er modstander af stramninger i den lempelige amerikanske våbenlov.

Da Christian Holst Vigilius så lægger billeder af sig selv og andre KU'ere op iført Rubios kampagnetøj og skriver, at de er i Florida for at hjælpe med at føre kampagne for Rubio og DeSantis, så skyller forargelsen ind over dem.

Nu uddyber KUs formand så altså, hvorfor han ikke fortryder at han tog afsted. Grundlæggende handler det om, at Konservativ Ungdom er søsterparti med republikanerne og deler mange politiske værdier med Rubio og DeSantis.

»Nogle af de områder, hvor vi støtter Republikanerne er ift. økonomisk politik, udenrigspolitik og identitetspolitik, hvilket også alle tre er områder, der påvirker Danmark,« skriver Christian Holst Vigilius.

Han skriver, at Konservativ Ungdom søger dialogen ved at gå »kritisk til hinandens politiske dispositioner«.

»Min erfaring er i hvert fald, at man får mere ud af at gå i dialog med folk end at kalde dem fascister på Twitter. Der tales oftere og oftere om, at vi er ved at få 'amerikanske tilstande' i Danmark. Efter at have kunnet konstatere, hvor mange politikere, journalister og meningsdannere, der kalder folk, de er uenige med, for fascister på Twitter, er det lige før, jeg vil give ret i denne påstand,« skriver han og fortsætter:

»Det er bare ikke højrefløjsernes skyld, men typer som Stine Bosse og Jarl Cordua, som skaber amerikanske tilstande med deres barnagtige opførsel på Twitter,« skriver han.

Det amerikanske midtvejsvalg finder sted tirsdag 8. november.