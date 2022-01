TV 2 og Metronome afviser, at de 100.000 kroner, som Aalborg Kommune overførte til byggematadoren Jesper Skovsgaard, skulle bruges på en brandingvideo af Aalborg.

B.T. erfarer nu, at kommunaldirektør Christian Roslev tirsdag eftermiddag klokken 16 skal stå skoleret for byrådet for at forklare, hvad der egentlig er op og ned i den spektakulære sag.

Og spørgsmålene hos politikerne er mange.

»Hvorfor betaler man 100.000 kroner til et byggefirma for en video? Hvorfor betaler man det beløb for et produkt, som der ikke er nogen, der har set endnu? Jeg har ikke set det,« siger byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm (DF) og fortsætter:

»Og kort tid efter modtager Socialdemokratiet 50.000 kroner i kampagnestøtte. Det er sgu underligt, uanset, om der er nogen sammenhæng i det eller ej.«

»De svar vi har fået indtil nu har ikke været særligt fyldestgørene. Dem forventer jeg, vi får svar på i dag (tirsdag, red.).«

Ifølge en redegørelse fra Aalborg Kommunes kommunaldirektør, Christian Roslev, overførte kommunen i 2017 beløbet til byggematadoren i forbindelse med en kampagnevideo, som skulle vises i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

»Aalborg Kommune skulle betale 100.000 kroner for en brandingfilm for Aalborg, som var en del af programmet (Nybyggerne, red),« står der blandt andet i redegørelsen.

Det blev aftalt på et møde mellem Christian Roslev selv, Thomas Kastrup-Larsen, Jesper Skovsgaard, daværende rådmand for By- og Landskab Hans Henrik Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Mødet er der ingen referater fra.

Men både TV 2 og Metronome afviser over for Frihedsbrevet den redegørelse. De oplyser, at de ikke har været involveret i nogen form for kampagnevideo.

»At 2E Bolig efterfølgende har modtaget 100.000 kroner fra Aalborg Kommune som tilskud til produktionen af videoerne er ikke noget, som TV 2 og Metronome blev gjort bekendt med,« siger Michael Hansen, redaktør for TV 2 Kommunikation og Markedsføring, til Frihedsbrevet.

Jesper Skovsgaard har ikke yderligere kommentarer til sagen, oplyser hans advokat til B.T.

Christian Roslev har ikke reageret på B.T.s henvendelse.

Brandingvideoen er en del af en større sag, som Frihedsbrevet i sidste uge uge beskrev, hvor borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), som lige nu er sygemeldt, overførte 100.000 kroner til Jesper Skovsgaards firma, 2E, op til kommunalvalget i 2017.

Få måneder senere blev 50.000 af de kroner sendt retur til Socialdemokratiets lokalafdeling i Aalborg uden afsender. Beløbet blev delt op i puljer, hvorfor det er muligt at sende penge uden navn på afsender.

B.T. følger sagen …