Det er ikke til at sige, om det er den kommunale kaffe, som har flydt i lange baner tirsdagen igennem, der langt om længe har ført til en konklusion på Odense Rådhus.

Men uanset hvad der har gjort det endelige udslag, så er der tirsdag aften klokken 23:30 altså landet en længe ventet aftale om, hvem der i fremtiden skal bestride magten i Odense.

Peter Rahbæk Juel (S) fortsætter som borgmester, og antallet af rådmandsposter ender på syv - som det også blev besluttet onsdag morgen dagen efter kommunalvalget.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og - overraskende nok - Enhedslisten.

Kun Venstre står uden for aftalen.

Og de syv rådmandsposter forbliver på de hænder, som de blev fordelt til onsdag morgen.

»Det har uden tvivl været nogle meget begivenhedsrige dage, og jeg glæder mig over, at vi kan sige til borgerne i Odense, at nu er det slut. Vi kan opretholde den aftale, vi indgik efter kommunalvalget, og det er vi glade for« siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Med den nye aftale betyder det altså, at Peter Rahbæk Juel beholder borgmesterposten. Den nye by- og kulturrådmand i byen bliver De Konservatives Søren Windell.

Susanne Crawley fra Radikale Venstre beholder sin rådmandspost for Børn- og Ungeforvaltningen. Christoffer Lilleholt fra Venstre bliver rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen, mens Brian Bybro fra SF bliver ny rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Og når det kommer til de to nye rådmandsposter for klima og sundhed, så bliver det stadig De Konservatives Tommy Hummelmose i front for sundhed og Socialdemokratiets Tim Vermund som rådmand for den nye Klimaforvaltning.

Med andre ord er det altså præcis samme aftale som partierne kunne præsentere onsdag morgen efter valget, der nu er blevet indgået tirsdag aften.

Men den aftale har uden tvivl været lang tid undervejs, og alle sten er i processen blevet vendt.

Søndag brød Enhedslisten nemlig ud af aftalen med de resterende partier - på nær Venstre -, og det var begyndelsen på tre dages lange forhandlinger. Søndag sluttede forhandlingerne kort efter midnat.

Mandag morgen klokken 9.00 genoptog de fem partier i den oprindelige aftale - SF, Radikale, Socialdemokratiet, Konservative og Nye Borgerlige - forhandlingerne.

Over middag ankom Enhedslisten så til rådhuset til forhandlinger. Og mandag eftermiddag kom Venstres Christoffer Lilleholt til rådhuset, hvor han blev lukket ind ad bagindgangen.

Men kort før midnat mandag forlod Venstre forhandlingerne. Og herefter de øvrige partier. Som den sidste tog Peter Rahbæk Juel sin cykel og kørte hjem, da klokken havde rundet 01:30 natten til tirsdag.

Og tirsdag nat kunne de oprindelige partier så endelig præsentere deres aftale igen.

»Det her er uden tvivl nogle dage, som nu skal bearbejdes. Og jeg er sikker på, at de lange dage med forhandlinger også giver anledning til en del efterrefleksioner,« siger Peter Rahbæk Juel.