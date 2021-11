Fyns Politi er lige nu ude med en advarsel til danskerne på Twitter.

De modtager i øjeblikket henvendelser fra borgere, der undrer sig efter mærkværdige telefonopkald.

Flere borgere er blevet kontaktet af en person, der udgiver sig for at være fra Midt og Vestjyllands Politi. Personen forsøger at narre folk til at overføre penge til en bestemt konto.

Men det er altså ikke politiet.

Sådan lyder beskeden fra Sten Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

Personen, der forsøger at narre penge fra folk, taler dansk og ringer fra et nummer, der kunne ligne et fra politiet.

Men det må man ikke lade sig narre af, forklarer vagtchefen.

»Personen udgiver sig for at være fra politiets afdeling for økonomisk kriminalitet. Han siger til folk, at deres konto er blevet hacket, og at de derfor skal udleverer deres kontooplysninger, så man kan rykke pengene over på en sikker konto hos politiet,« fortæller Sten Nyland og tilføjer:

»Men det er altså en metode, som vi aldrig ville bruge hos politiet.«

Fyns Politi opfordrer borgerne til at ringe 114, hvis man ved noget om sagen eller oplever noget lignende.