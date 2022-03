Efter B.T.s og især Dyreværnets afsløringer af særlige hundehvalpefabrikker, så er der nu opbakning i EU til at forme og gennemføre lovgivning, der skal sætte en stopper for problemet. Det fortæller minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn til B.T.

Ministeren tog sagen op på rådsmødet i EU 21. februar, hvor der var opbakning fra 19 lande til at skabe nogle grundlæggende retningslinjer på området.

»Vi har været nødt til at løfte det her problem på EU-niveau, så derfor tog jeg det op. Der var opbakning stort hele vejen rundt. Også fra lande som Portugal, som netop har et problem med disse hundehvalpefabrikker,« siger Rasmus Prehn til B.T.

Den illegale handel med hundehvalpe er den tredjestørste på det illegale marked i EU efter narko- og våben. Der er tale om, at forskellige hunderacer opfostres og sælges under kummerlige forhold.

Fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn har skabt opbakning til love mod hundehvalpefabrikker i EU. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn har skabt opbakning til love mod hundehvalpefabrikker i EU. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hundene mangler ofte basale vaccinationer, lovpligtige dokumenter og er ofte traumatiseret og syge efter at være vokset op under groteske forhold.

»Det eneste fokus for de her hvalpefabrikker er penge. Dyrenes ve og vel gik i glemmebogen. Dyrene fik ikke nok at spise og det har været hjerteskærende at se,« siger Prehn.

Rasmus Prehn forklarer, at det er hensigten at der i EU-regi skal skabes ordentlige retningslinjer for kenneler, der skal skabes en dækkende dyreværnslov, øget kontrol og krav om hårde sanktioner for dem, som overtræder reglerne.

Tirsdag var sagen også op til 1. behandling i Folketinget, da der på baggrund af B.T.s dækning og Dyreværnets dokumentar var blevet fremsat et borgerforslag.

Der er lovgivning på vej i Folketinget og i EU om at få lukket ned for såkaldte hundehvalpefabrikker, hvor hunde vokser op under kummerlige forhold. Denne lille golden retriever er dog heldigvis vokset op under trygge og sikre forhold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er lovgivning på vej i Folketinget og i EU om at få lukket ned for såkaldte hundehvalpefabrikker, hvor hunde vokser op under kummerlige forhold. Denne lille golden retriever er dog heldigvis vokset op under trygge og sikre forhold. Foto: Liselotte Sabroe

I borgerforslaget »Freyas Lov« lægges der op til helt at forbyde salg af hunde mellem privatpersoner. Hensigten er netop at sikre, at hundene vokser op under ordentlige forhold.

Den del af forslaget mener Rasmus Prehn og flere andre partier dog er uhensigtsmæssig. Det vil nemlig også forhindre salg af hundehvalpe mellem familiemedlemmer, hvor en familiehund for eksempel har fået hvalpe.

Forslagets udformning strider også imod EU-lovgivningen.

Selvom der således ikke var opbakning til det konkrete borgerforslag i den form, som det var i, så var der bred enighed blandt partierne om at skabe andre løsninger herhjemme, der forhindrer den illegale handel med hundehvalpe.