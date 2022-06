Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Nu må de få styr på det her!«

Rådmand i Aalborg, Kristoffer Hjort Storm, der er uden for partierne, er dybt frustreret over, at endnu en sag vælter ud af skabet i byen

Afslørende mails og møder mellem Aalborgs storentreprenør, Asger Enggaard, og kommunens topfolk, herunder kommunaldirektøren, tyder på, at entreprenøren har haft et tæt forhold til kommunen i sager om lokalplaner og køb af P-pladser.

Det har både B.T. og Frihedsbrevet blotlagt.

Senest var det den ene entreprenør på prestigeprojektet på Aalborgs gamle spritgrund og idémanden bag byomdannelsen, Martin Nielsen, der var chokeret og frustreret over, at kommunen pludselig hævede prisen på et areal, han allerede havde aftalt en pris på – med næsten en million kroner.

Og det har fået Kristoffer Hjort Storm op af stolen.

Nu vil rådmanden have kommunaldirektør Christian Roslev til at forklare sig igen-igen for byrådet.

Og det, er Kristoffer Hjort Storm faktisk træt af, er nødvendigt.

Tidligere har kommunaldirektøren også vaklet i sine forklaringer for byrådet, da sagen om de 100.000 kroner rullede sidste år.

Også dengang fik kommunaldirektøren kritik for sine mangelfulde redegørelser, der ifølge blandt andre 2. viceborgmester Vibeke Gamst (K), kun gjorde tingene værre.

»Når den her sag har givet så meget konflikt, som den har, er han nødt til at forklare sig,« siger Kristoffer Hjort Storm, der er enig i, det ikke er første gang kommunaldirektøren har et forklaringsproblem.

»Selvom vi flere gange har fået redegørelser, så er de bare altid mangelfulde. Jeg føler stadig ikke, vi kommer til bunds. Det er frustrerende som politiker,« fortsætter han.

Overfor B.T. har Christian Roslev ikke ønsket at svare. I stedet har hans forvaltning henvist til By og Land, der afviser beskyldningerne om forskelsbehandling.

»Som jeg forstår det på By og Land, så har de handlet efter bogen. Men der er bare noget af det her, der virker underligt,« siger Kristoffer Hjort Storm.

»Christian Roslev bliver nødt til at forklare sig til udvalget. Det er rigtigt, det ikke er hans forvaltning, så det giver ikke nogen mening, at han var med til de møder,« siger rådmanden, der ærgrer sig gevaldigt over endnu en 'Aalborg-sag'.

»Det er jo for fanden i alles interesse, at vi får afsluttet konflikten. Det er åndssvagt for byen, og det irriterer mig grænseløst, at der dukker nye ting frem,« slutter Kristoffer Hjorth Storm, der også appellerer til de stridende entreprenører.

»Nu må de få styr på det her! Få parterne til at enes og komme videre. Det er så vigtigt et projekt for byen – og for både Martin og Asger,« siger rådmanden.

Interviewet med Kristoffer Hjort Storm er lavet inden, han forlod Dansk Folkeparti. Kristoffer Hjort Storm fortalte 3. juni, at han meldte sig ud af Dansk Folkeparti efter 12 år i partiet. Han er fortsat rådmand i Aalborg, men er ikke medlem af et parti.