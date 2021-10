Det kommer bag på formanden for SF i Middelfart, at den nu tidligere politiker Mikkel Dragmose-Hansen mandag fik en dom for blufærdighedskrænkelse.

»Jeg er chokeret, og jeg er rigtig ærgerlig over situationen,« siger Eigil Kristensen, der er formand for SF i Middelfart.

Her til morgen har han fået besked om, at Mikkel Dragmose-Hansen har meldt sig ud af SF.

»Han har i dag frasagt sig alle tillidsposter og har meldt sig ud af partiet,« fortæller den lokale SF-formand.

Mandag blev den nu tidligere politiker og SF'er, Mikkel Dragmose-Hansen, idømt 30 dages betinget fængsel for blandt andet at have videregivet billeder af stærk seksuel karakter ved Retten i Odense.

Indtil for nylig sad Mikkel Dragmose-Hansen ellers i byrådet i Middelfart. En post, han har varetaget de seneste 12 år.

Men den 9. august i år behandlede - og godkendte - byrådet Mikkel Dragmose-Hansens anmodning om at få lov til at udtræde af byrådet.

En anmodning, der var begrundet i 'et ønske om at kunne bruge sin tid fuldt ud på sit civile arbejde og sin virksomhed', som der står i referatet fra byrådets behandling.

Med hans farvel til byrådet forlod han samtidig posten som formand for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og en plads i økonomiudvalget.

Formanden for SF i Middelfart, Eigil Kristensen, fortæller, at han var fuldstændig uvidende om sagen, lige indtil han læste om den i avisen tirsdag morgen.

»Det eneste, vi kender til, er det, der står i avisen,« siger formanden for SF i Middelfart, Eigil Kristensen.

»Jeg kender ikke yderligere til sagen, og jeg betragter det som en fuldstændig privat sag.«

Eigil Kristensen har ikke yderligere kommentarer til sagen.