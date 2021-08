Du tænker sikkert ikke over det. Men hver gang du køber softice, så er afgift på den.

Ikke kun på selve isen, men også på den luft, der er isen, og som gør det til en softice.

Det samme er tilfældet, når du køber en falske mousserende vin i supermarkedet.

For ikke nok med, at der naturligvis er afgift på alkoholen i vinen, så snupper staten også en afgift på 3,35 kroner pr. liter for boblerne i cavaen eller champagnen.

Dansk Folkeparti vil enten fjerne eller sænke en lang række forbrugsafgifter.

Sænke afgiften på øl

Afskaffe afgift på konsumis og konsum-ismiks.

Afskaf afgift på kaffe

Afskaf afgift på glødelamper, lysstoflamper og autopærer

Afskaf tillægsafgift på mousserende vin

Reducere almindelig afgift på slik og chokolade

Afskaf afgift på engangsservice samtidigmed, at engangsservice forventeligt forbydes medio 2021.

Afskaf genindførelse af afgift på ftalater, pvc og pvc-folier

Afskaf afgift på smartphones

Det er den slags afgifter, som Dansk Folkeparti nu vil tage et opgør med i et stort udspil, der i alt skal lempe forbrugsafgifter for 3 milliarder kroner om året.

»Vi har så mange gakkede afgifter i Danmark, som slet ikke giver mening. Hvorfor skal vi pålægge afgift på pinden i en is eller på pærerne i billygterne? Det er den slags, som man kun kan ryste på hovedet af,« siger Dennis Flydtkjær, skatteordfører i Dansk Folkeparti.

De mere eller mindre besynderlige afgifter indbringer hvert år staten over en halv milliard kroner.

»Vores skatte- og afgiftssystem er alt, alt for uigennemskueligt. Det første, vi kan gøre, er at rydde op i gakkede afgifter, som ender hos forbrugeren,« siger Dennis Flydtkjær.

Men Dansk Folkeparti er også klar til at lempe nogle af de helt store forbrugsafgifter. Det gælder blandt andet afgifterne på chokolade, slik, øl, cigaretter og kaffe.

»Det gavner hverken Danmark eller vores sundhed, at vi tager til den tyske side af grænsen og køber kæmpe mængder slik, øl og sodavand. Den handel skal vi selv have, og derfor giver det mening at sænke afgifterne,« siger DF-ordføreren.

Vi har pålagt de her varer afgifter, fordi de ikke ligefrem er sunde for os. Er det ikke et skridt tilbage i sundhedsindsatsen, at I nu vil sænke afgifterne igen?

»Som sagt tror vi ikke på, at afgifterne er det bedste middel til at adfærdsregulere. Vi kan se, at højere afgifter på tobak betyder op mod en milliard kroner mere i grænsehandel med cigaretter.«

ARKIVFOTO: Grænsehandel i Tyskland.. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2017)

Højere afgifter på cigaretter kan eksempelvis forhindre, at flere unge begynder at ryge?

»Jeg tror, man overvurderer afgifternes rolle i denne sammenhæng. Det handler i højere grad om, at både forældre og skole tager et aktivt ansvar i forhold til de unges rygevaner.«

Når Danmark vil sænke afgifter for 3 milliarder, så skal pengene findes et sted. Og den regning skal udlændinge og flygtninge primært betale.

Dansk Folkeparti vil blandt andet sænke integrationsydelse, stoppe for modtagelsen af kvoteflygtninge og tage kørselsfradraget fra østeuropæiske chauffører.

»Regeringen har hævet ydelser for udlændinge og åbnet for flere kvoteflygtninge. Det vil vi rulle tilbage og bruge pengene på at sænke afgifterne for danskerne,« siger Dennis Flydtkjær.

Noget af finansiering er at indeksere børne- og ungeydelse til EU-borgere og genindføre opholdskravet for dagpenge. Det er jo reguleret af EU-lov og kræver store lovændringer. Er det så ikke fugle på taget?

»Det er rigtigt, at noget af det kræver omfattende lovgivning. Men derfor er det ikke fugle på taget. Vi lægger et finansieret udspil frem, og jeg ved da godt, at vi nok ikke finder flertal for det hele.«

DF vil bruge en milliard fra det finanspolitiske råderum for at finansiere sit udspil.