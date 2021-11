Kristian Thulesen Dahl er færdig som formand i Dansk Folkeparti, og det kriseramte parti skal nu finde en arvtager.

Første skridt bliver taget på et krisemøde i partiets hovedbestyrelse.

Dansk Folkeparti oplyser til B.T., at mødet finder sted i Fredericia på Hotel Trinity lørdag klokken 13.

Her mødes den 11 mand store hovedbestyrelse – herunder Kristian Thulesen Dahl – og beslutter, hvilken dato et ekstraordinært årsmøde skal afholdes.

Ifølge vedtægterne skal det afholdes inden for to måneder, efter beslutningen tages, og alt peger på, at det bliver i første halvdel af januar.

På mødet i Fredericia vil hovedbestyrelsen også lave en køreplan for, hvornår nye formandskandidater skal melde deres opstilling.

Kristian Thulesen Dahl tog alle på sengen på valgaftenen, da han pludselig satte spørgsmålstegn ved sin egen formandspost.

»Vi bliver nødt til at erkende det her nederlag, og så må vi bringe alt op til diskussion. Det gælder selvfølgelig også mig selv og min formandspost« sagde han til B.T.

The chairman of the Danish People's Party, Kristian Thulesen Dahl, is interviewed by the media after leaving a group meeting with Danish People's Party's members of the Parliament, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Wednesday Nov. 17, 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere The chairman of the Danish People's Party, Kristian Thulesen Dahl, is interviewed by the media after leaving a group meeting with Danish People's Party's members of the Parliament, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Wednesday Nov. 17, 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Dagen efter sagde DF-formanden direkte, at han ikke vil søge genvalg på et ekstraordinært årsmøde.

Du regner ikke med at fortsætte som formand?

»Nej, for ellers ville jeg ikke gøre det her,« lød det fra Kristian Thulesen Dahl.

DF-formandens fald kommer efter et katastrofalt kommunal- og regionsrådsvalg for partiet.

Dansk Folkeparti blev mere end halveret på landsplan og mistede 132 byrådsmedlemmer, så partiet i dag har blot 91 mandater tibage ude i landet.

Processen er nu, at hovedbestyrelsen udpeger en dato for et ekstraordinært landsmøde, hvor en ny formand vælges af medlemmerne.

Foruden næstformand Morten Messerschmidt, der stadig har en dom for EU-svig hængede over hovedet, er der blevet nævnt flere navne, som kunne blive DFs nye formand.

Heriblandt er Martin Henriksen, Peter Kofod og Inger Støjberg som jokeren i spillet.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Morten Mestschmidt sagde onsdag, at han overvejer sit kandidatur:

»Det er noget, jeg vil overveje, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg nu på syvende år går rundt med en stor sky over hovedet, som jeg stadigvæk afventer en afklaring på.«

Til Ritzau fortæller DF-veteranen Søren Espersen, at han regner med et kampvalg.

»Der er mange, som vil melde sig nu, kunne jeg forestille mig, når de får tid til at tygge på det,« siger Espersen.