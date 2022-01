Analyse: Asfalten brænder under den ellers driftsikre transportminister, Benny Engelbrecht.

Regel nummer ét som minister er ikke at indlede et slagsmål med de støttepartier, der har din skæbne i hænderne. Alligevel er den socialdemokratiske transportminister nu endt i en rigtig møgsag, hvor især SF og Enhedslisten rasler med sablerne.

Efter Ingeniørens afsløring af, at han har tilbageholdt vigtige klimatal for de øvrige partier i forbindelse med den 160 milliarder dyre infrastrukturplan, har de røde venner kastet sig over Benny Engelbrecht.

Både Enhedslisten, SF og De Radikale er på krigsstien og forlanger en god forklaring omgående.

Ja, faktisk kunne Benny Engelbrecht næppe træde i en større tjørnehæk, end han har gjort.

Infrastrukturplanen er økonomisk set den største aftale, der er indgået i mindst et årti. Alle partier hungrede efter at være med til at fordele de 160 milliarder kroner til tog, motorveje og tunneler de næste 15 år, da aftalen landede i sommer.

Mens de blå partier var sultne efter mere asfalt, var et af kardinalpunkterne for de røde partier, at infrastrukturen ikke skulle belaste klimaet samlet set.

Derfor var det også vigtigt, at Mai Villadsen, Pia Olsen Dyhr og resten af den røde bande kunne sige, at aftalen er grøn, og at den mindsker Danmarks CO2-udledning, når det hele er bygget færdig i 2035.

Benny Engelbrecht (S) under møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet, på Christiansborg tirsdag den 1. juni 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Nu viser det sig at være en sandhed med modifikationer.

Derfor har Engelbrecht gang i den helt store krisestyring og har indkaldt de tre støttepartier til møder.

Håbet er, at regeringen kan dysse sagen ned bag lukkede døre. Men det bliver ikke med især SFs og Enhedslistens gode vilje, forlyder det internt i partierne. De vil hænge regeringens beskidte vasketøj frem til offentligt skue, og det kan blive grimt, hvis ikke Benny Engelbrecht går ind til de næste dage med ydmyghed.

I modsat fald kan hans tid som minister ende meget snart.

Sagen om hemmeligholdte klimatal er ellers meget ulig Benny Engelbrecht, lyder det fra flere politikere, der har samarbejdet med ham.

De beskriver ham som en minister, der ringer og informerer om selv de mindste ting. Næsten for meget til tider.

Derfor har Engelbrecht også været god til at håndtere Christiansborgs trafikmafia, som det kaldes på Slotsholmen, hvor transportordførerne har ry for at være et særligt folkefærd. Typisk mænd, der har en del år på bagen, og som har et lille lukket fællesskab, hvor de fordeler milliarder til veje og togskinner.

Dem kan man slå sig på. Bare spørg tidligere transportminister Ole Birk Olesen, som måtte stå stoleret op til flere gange, fordi trafikmafiaen følte sig overset.

Nu kan det i stedet blive den yngre generation af klimapolitikere, der koster Benny Engelbrecht ministertaburetten.

Det hele afhænger af, om han har en god forklaring på de gemte klimaberegninger for infrastrukturplanen.

Det er nemlig blevet principielt for støttepartierne. Har han bevidst tilbageholdt tallene, skal Mette Frederiksen virkelig trække i nogle tråde for at beholde sin transportminister.